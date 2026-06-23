San Mauro, musica e allegria alla RSA Pescarito: l’estate parte in festa

La Rsa “Pescarito” di San Mauro Torinese, parte del Gruppo Sereni Orizzonti, ha dato il benvenuto all'estate nel modo più gioioso possibile: con un pomeriggio di canti, balli e buona musica, grazie alla coinvolgente esibizione della Cym Band.

Nel pomeriggio di lunedì 22 giugno, gli ospiti della struttura hanno potuto vivere momenti di spensieratezza ed allegria con tanti balli che hanno animato i locali della RSA.

Protagonisti della giornata Claudio e Mirko, i due artisti che compongono la Cym Band, ormai presenze abituali e molto apprezzate dagli ospiti della struttura. Il duo si esibisce nelle RSA del territorio dal 2013 ed è presente a “Pescarito” da gennaio 2026, portando ogni volta con sé energia, calore ed una grande passione per la musica.

Una passione che affonda le radici nella storia personale di entrambi: Claudio ha maturato la sua esperienza vocale all'interno di un coro abruzzese-molisano, portando con sé una tradizione musicale ricca e sentita, mentre Mirko ha mosso i primi passi artistici come cantante nelle feste e nelle cerimonie private. Circa tre anni fa hanno dato vita alla Cym Band, un progetto nato con l'obiettivo di portare la musica dal vivo nelle RSA e nelle case di riposo del Torinese attraverso spettacoli di intrattenimento e serate karaoke, creando occasioni di socializzazione e coinvolgimento per gli ospiti.

«L’appuntamento ha confermato ancora una volta quanto la musica dal vivo sia uno strumento prezioso di benessere, socialità e gioia per i nostri ospiti. Claudio e Mirko sono ormai parte della nostra famiglia: la loro energia e la loro passione trasformano ogni esibizione in un momento speciale, atteso e vissuto con grande partecipazione.» ha dichiarato il direttore della struttura Angelo Alvaro.

La Cym Band collabora da anni con diverse strutture del Gruppo Sereni Orizzonti, contribuendo a rendere la musica un prezioso strumento di aggregazione, benessere e condivisione.





