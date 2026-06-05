Settimo Torinese si prepara a vivere la magia della Hope Color

Dopo le straordinarie tappe di Cirié e Chivasso, domenica 14 giugno la Hope Color per la prima volta approda a Settimo Torinese. Un'esplosione di colori ed emozioni attende tutti i partecipanti a quest'evento unico nel suo genere che unisce musica, divertimento, partecipazione, inclusione e solidarietà.

Ogni persona che partecipa diventa parte di una comunità che sceglie di esserci, di sorridere, di condividere e di fare la propria parte. Il ricavato della raccolta fondi alimenterà i progetti sociali della Hope Running, come l'acquisto di ausili sportivi adattati per persone con disabilità e un sollevatore estraibile per carrozzine per il furgone dell'associazione.

In occasione della camminata inclusiva di 5 chilometri il colore diventerà felicità, sorrisi e voglia di stare insieme.

Un’atmosfera magica caratterizzerà quest’evento organizzato dalla ASD Hope Running APS in collaborazione con l’ASD Accendi Lo Spirito e la Pro Loco di Settimo Torinese e con il patrocinio e il contributo della Città di Settimo Torinese.

Una scarica di energia e adrenalina la daranno sul palco Antonio Augelli e il suo staff: positività allo stato puro che renderà quest’evento indimenticabile e vi farà scatenare a ritmo di musica.

Queste le parole di Giancarlo Brino, vice sindaco di Settimo Torinese con deleghe all’Inclusione Sociale e allo Sport: “La Hope Color a Settimo Torinese è un momento davvero fantastico per tutta la città. Un grazie di cuore va rivolto agli organizzatori e al tessuto associazionistico che ruota attorno a una manifestazione di questo tipo. Come Amministrazione Comunale di Settimo Torinese non possiamo che essere lieti e soddisfatti di ospitare quest’evento che unisce e fortifica la nostra comunità: l’inclusione è un obiettivo primario di ogni amministrazione e significa in concreto andare incontro alle fragilità del territorio. Un grazie va rivolto anche alle nostre associazioni, ai gruppi appartamento e a quelle realtà come la Cooperativa Il Margine, la Cooperativa Animazione Valdocco e la Cooperativa P.G. Frassati, che quotidianamente si occupano delle persone fragili o con disabilità. L’appuntamento è per domenica 14 giugno al Parco De Gasperi: sarà una festa unica, un forte richiamo per la nostra città, uno splendido modo per vivere un pomeriggio insieme”.

Giovanni Mirabella, presidente della ASD Hope Running APS, non sta più nella pelle: “Quella di domenica 14 giugno per tutte le magliette gialle della nostra associazione sarà una giornata indimenticabile. Dal 2018 ad oggi ci adoperiamo quotidianamente nel favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport e celebrare la diversità. Nel settembre del 2023 a Castiglione Torinese abbiamo dato vita alla prima Hope Color con il sogno di farla diventare un evento itinerante. Oggi possiamo dire che stiamo sognando ad occhi aperti, visto che in questi anni abbiamo portato la Hope Color a Rivarolo Canavese, Leini, San Francesco al Campo, Chivasso, Cirié e, tra pochi giorni, anche a Settimo Torinese, ottenendo l’anno scorso il patrocinio del Ministro per le Disabilità della Repubblica Italiana, Alessandra Locatelli. E’ doveroso da parte mia ringraziare l’Amministrazione Comunale di Settimo Torinese per l’ospitalità e per il sostegno, così come è d’obbligo rivolgere un enorme grazie ad Antonio Augelli, autentico mattatore di diverse Hope Color con il suo entusiasmo irrefrenabile, il suo staff e tutta la Pro Loco di Settimo Torinese per il supporto. Il nostro intento è creare eventi che siano davvero accessibili, dove ognuno possa sentirsi accolto, valorizzato e parte attiva della giornata, indipendentemente dalla propria condizione. Crediamo fortemente che attraverso lo sport e la solidarietà si possa davvero costruire una comunità più unita e inclusiva. Domenica 14 giugno venite a camminare e a fare festa insieme a noi a Settimo Torinese”.

L’imperativo è uno: non mancare! Sarà una giornata indimenticabile che lascerà un segno nel cuore di tutti i partecipanti.