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Politica | 24 giugno 2026, 17:07

Blackout, M5s sulle barricate: "Valutiamo la richiesta di una commissione consiliare d'indagine"

I consiglieri grillini: "Se dopo settimane di blackout il Sindaco arriva a firmare un’ordinanza urgente, allora le risposte ascoltate finora non possono essere considerate l’ultimo passaggio"

Un negozio chiuso per blackout

Un negozio chiuso per blackout

"Se dopo settimane di blackout il Sindaco arriva a firmare un’ordinanza urgente, allora le risposte ascoltate finora non possono essere considerate l’ultimo passaggio. Quel provvedimento apre una fase nuova e rende necessario un controllo più incisivo da parte del Consiglio comunale. Restano, a monte, i ritardi e le responsabilità politiche di chi avrebbe dovuto pretendere prima un piano efficace da Iren e Ireti". Così gli esponenti del Movimento Cinque stelle dopo gli ultimi episodi di disservizi e disagi legati alla distribuzione di elettricità a Torino.

"Per questo, come Movimento 5 Stelle, stiamo valutando con serietà tutti gli strumenti di pressione a disposizione del Consiglio comunale, compresa la possibilità di chiedere una commissione consiliare d’indagine. Una commissione servirebbe a mettere in fila date, interventi, responsabilità e impegni verificabili: cosa è stato fatto dopo i blackout dello scorso anno, perché Torino sia arrivata di nuovo a questa situazione e quali misure concrete verranno adottate su rete, tempi di intervento, tutela delle persone fragili e ristori per i danni subiti".

comunicato stampa

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