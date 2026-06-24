Blackout, M5s sulle barricate: "Valutiamo la richiesta di una commissione consiliare d'indagine"

"Se dopo settimane di blackout il Sindaco arriva a firmare un’ordinanza urgente, allora le risposte ascoltate finora non possono essere considerate l’ultimo passaggio. Quel provvedimento apre una fase nuova e rende necessario un controllo più incisivo da parte del Consiglio comunale. Restano, a monte, i ritardi e le responsabilità politiche di chi avrebbe dovuto pretendere prima un piano efficace da Iren e Ireti". Così gli esponenti del Movimento Cinque stelle dopo gli ultimi episodi di disservizi e disagi legati alla distribuzione di elettricità a Torino.

"Per questo, come Movimento 5 Stelle, stiamo valutando con serietà tutti gli strumenti di pressione a disposizione del Consiglio comunale, compresa la possibilità di chiedere una commissione consiliare d’indagine. Una commissione servirebbe a mettere in fila date, interventi, responsabilità e impegni verificabili: cosa è stato fatto dopo i blackout dello scorso anno, perché Torino sia arrivata di nuovo a questa situazione e quali misure concrete verranno adottate su rete, tempi di intervento, tutela delle persone fragili e ristori per i danni subiti".