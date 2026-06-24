 / Politica

Politica | 24 giugno 2026, 15:20

Canalis (Pd): "Marrone non pensi ai coccodrilli, ma ai topi e agli scarafaggi delle case popolari"

La consigliera regionale Dem: "Migliaia di alloggi ATC continuano ad essere non assegnabili per via delle mancate manutenzioni"

Monica Canalis, consigliera regionale Pd

Monica Canalis, consigliera regionale Pd

"Invece di ironizzare sui social sui guasti della rete elettrica torinese, Marrone pensi a svolgere il suo compito di assessore alle politiche abitative della Regione Piemonte". Così Monica Canalis, consigliera regionale Dem sulla polemica tra il vicepresidente regionale e il sindaco Stefano Lo Russo sul tema Iren e i black out.

"Migliaia di alloggi ATC continuano ad essere non assegnabili per via delle mancate manutenzioni, mentre, negli alloggi assegnati, proliferano topi e scarafaggi, abbondano le infiltrazioni d’acqua e spesso mancano gli ascensori.  È questo il biglietto da visita di Fratelli d’Italia a Torino? Per non parlare del coinvolgimento di Maurizio Pedrini, presidente di Atc Torino, nelle scorribande social di Marrone. Venga ristabilito il ruolo tecnico del presidente dell’ente o dovremo richiederne la destituzione".

E Daniele Valle, Pd, aggiunge: "Maurizio Marrone vive all'opposizione. Anche quando governa". "L'ondata di caldo che si è abbattuta sul Piemonte non è una preoccupazione per il vicepresidente Marrone, per nulla distratto dalle incombenze di governo e impegnatissimo nei fotomontaggi, nei video in stile Charles Bronson, e nelle polemiche social con il Comune di Torino. È singolare vedere il vicepresidente di una Regione governata dalla destra da sette anni comportarsi come uno che passa di lì per caso, dimenticando di avere responsabilità istituzionali e di governo enormi e concrete".

comunicazione politica

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium