Canalis (Pd): "Marrone non pensi ai coccodrilli, ma ai topi e agli scarafaggi delle case popolari"

"Invece di ironizzare sui social sui guasti della rete elettrica torinese, Marrone pensi a svolgere il suo compito di assessore alle politiche abitative della Regione Piemonte". Così Monica Canalis, consigliera regionale Dem sulla polemica tra il vicepresidente regionale e il sindaco Stefano Lo Russo sul tema Iren e i black out.



"Migliaia di alloggi ATC continuano ad essere non assegnabili per via delle mancate manutenzioni, mentre, negli alloggi assegnati, proliferano topi e scarafaggi, abbondano le infiltrazioni d’acqua e spesso mancano gli ascensori. È questo il biglietto da visita di Fratelli d’Italia a Torino? Per non parlare del coinvolgimento di Maurizio Pedrini, presidente di Atc Torino, nelle scorribande social di Marrone. Venga ristabilito il ruolo tecnico del presidente dell’ente o dovremo richiederne la destituzione".



E Daniele Valle, Pd, aggiunge: "Maurizio Marrone vive all'opposizione. Anche quando governa". "L'ondata di caldo che si è abbattuta sul Piemonte non è una preoccupazione per il vicepresidente Marrone, per nulla distratto dalle incombenze di governo e impegnatissimo nei fotomontaggi, nei video in stile Charles Bronson, e nelle polemiche social con il Comune di Torino. È singolare vedere il vicepresidente di una Regione governata dalla destra da sette anni comportarsi come uno che passa di lì per caso, dimenticando di avere responsabilità istituzionali e di governo enormi e concrete".