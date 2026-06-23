Formazione professionale, Cameroni: "Nessun allarme sui pagamenti. Tra giugno e luglio oltre 30 milioni di euro agli enti formativi"

“Non esistono criticità strutturali né situazioni emergenziali che mettano a rischio la sostenibilità del sistema della formazione professionale piemontese. Al contrario, la situazione è costantemente monitorata e condivisa con gli enti accreditati e le loro rappresentanze. Tra giugno e luglio saranno liquidati oltre 30 milioni di euro a favore degli operatori del settore”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione Professionale Daniela Cameroni , intervenendo sul tema dei pagamenti agli enti della formazione professionale e della programmazione delle attività formative 2026-2027, rispondendo a una question time presentata dal consigliere Calderoni.

“È importante ricordare che i finanziamenti legati al Fondo Sociale Europeo Plus e al PNRR seguono procedure di controllo, rendicontazione e certificazione previste dalla normativa nazionale ed europea. Tempistiche che garantiscono il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e che vengono costantemente condivise con gli enti attraverso un confronto continuo con la struttura regionale” ha affermato l’assessore, ricordando inoltre come il Piemonte stia gestendo una delle più rilevanti programmazioni degli ultimi anni.

“Parliamo di un miliardo di euro del Fondo Sociale Europeo Plus destinato alle politiche di istruzione, formazione e lavoro, a cui si aggiungono oltre 300 milioni di euro per il welfare e ulteriori 315 milioni di euro di risorse PNRR. Una dotazione che ha consentito agli enti accreditati di operare all’interno di un quadro finanziario straordinariamente importante, mettendo in campo interventi sempre più efficaci per giovani, lavoratori e imprese” ha aggiunto.

A riprova del lavoro amministrativo significativo che consente di confermare la piena tenute del sistema e di programmare l’attività futura vi sono gli oltre 350 milioni di euro acquisiti solo nell’ultimo anno. Da qui la serenità sulle questioni relative a presunti ritardi.

“La Regione sta procedendo in linea con quanto avvenuto nelle precedenti annualità e ha già fornito agli enti accreditati tutte le rassicurazioni necessarie in merito alla continuità delle attività formative, comprese quelle che seguiranno la conclusione del programma GOL. Il nostro obiettivo resta quello di garantire stabilità, qualità e prospettive di crescita a un settore che rappresenta una leva strategica per l'occupazione e la competitività del Piemonte” ha concluso Cameroni .