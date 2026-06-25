Incidente in montagna a Locana: ferito a una gamba un escursionista tedesco

Intervento del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese oggi pomeriggio nel comune di Locana per un escursionista tedesco con una sospetta frattura a un arto inferiore.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 16.40 dai compagni dell'uomo caduto in salita lungo il sentiero tra frazione Fey e il Santuario di Sant'Anna dei Meinardi. Sul posto è stata inviata in prima battuta una squadra a terra della locale stazione di Soccorso Alpino i cui tecnici hanno raggiunto il paziente e lo hanno stabilizzato valutando che era necessario il recupero da parte dell'elicosoccorso. Nel frattempo hanno imbarellato l'uomo e lo hanno spostato in un luogo più adatto per il recupero al verricello.

In seguito è giunto il velivolo che ha imbarcato il paziente e lo ha trasferito in ospedale per il ricovero in codice verde.