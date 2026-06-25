Esplosione palazzo di via Nizza, l'accusa chiede 25 anni per Giovanni Zippo

Venticinque anni di carcere: è questa la pena chiesta dalla procura di Torino per Giovanni Zippo, il 41enne imputato per l'esplosione del 30 giugno 2025 in via Nizza, nella quale perse la vita il 33enne Jacopo Peretti e rimasero ferite altre persone.

Omicidio volontario, disastro colposo e lesioni personali

La richiesta di condanna - come riportato dall'agenzia di stampa Ansa - è stata formulata oggi in Corte d'Assise dalla sostituta procuratrice Chiara Canepa e dal procuratore aggiunto Emilio Gatti, al termine della requisitoria. Zippo è accusato di omicidio volontario, disastro colposo e lesioni personali.

Secondo l'accusa avrebbe appiccato il fuoco, utilizzando benzina, all'alloggio dove viveva la sua ex fidanzata. La donna in quel periodo si trovava in vacanza all'isola d'Elba. La sentenza è attesa a metà luglio. Nelle prossime udienze prenderanno la parola le parti civili e la difesa dell'imputato.