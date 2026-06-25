Market del crack in Corso Grosseto: arrestato un quarantenne

Nascondeva la droga nei giubbotti e i contanti in camera da letto, trasformando il proprio appartamento in una base per lo spaccio nel cuore di Borgo Vittoria. Un cittadino di 40 anni, originario del Ruanda, è stato arrestato a Torino dalla Polizia con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Mobile lo tenevano d'occhio da giorni, insospettiti dai continui movimenti e dal continuo viavai attorno alla sua abitazione in Corso Grosseto.

Dopo aver monitorato con attenzione i suoi spostamenti, gli investigatori hanno deciso di far scattare il blitz. Gli agenti lo hanno bloccato e identificato proprio mentre stava uscendo dal portone del palazzo, per poi perquisire immediatamente l'appartamento.

Una volta dentro, i poliziotti hanno scoperto il quartier generale dell'attività illecita. Nascosti all'interno di un giubbotto c'erano quattro "dischi" di crack e diversi involucri termosaldati pronti per la vendita, contenenti cocaina. In tutto, circa 130 grammi di droga custoditi insieme a un bilancino di precisione che serviva a pesare le dosi. La perquisizione si è poi estesa alla camera da letto, dove gli agenti hanno trovato e sequestrato 1.600 euro in contanti, una somma ritenuta il guadagno delle ultime vendite della sostanza stupefacente. Per il quarantenne sono così scattate le manette.