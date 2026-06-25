The Garass omaggia Battiato: "Centro di gravità permanente", ilnuovo singolo che unisce tradizione e futuro

Con una nuova versione di “Centro di gravità permanente” (ParoleSuoni/Radio Rossa Records) The Garass rende omaggio a Franco Battiato, figura fondamentale nel suo percorso umano e musicale. Non si tratta di una semplice reinterpretazione, ma di un vero e proprio dialogo artistico tra l'eredità del Maestro siciliano e le sonorità della scena contemporanea internazionale.

“Battiato mi ha insegnato che la musica può essere pop e sperimentale nello stesso istante. È la libertà di non avere confini.”

L’arrangiamento del nuovo singolo (prodotto da Gianfranco Cuffaro, consulenza artistica Marco Mori) incarna pienamente questa visione, costruendo un ponte tra memoria e innovazione attraverso:

Sperimentazione elettronica: un utilizzo ricercato di sintetizzatori, texture digitali e arpeggiatori che ampliano il paesaggio sonoro del brano.

Nuove influenze internazionali: Un’estetica musicale che dialoga con l’energia creativa di Louis Cole e il groove elegante di Cory Wong, mantenendo una forte identità personale.

Nostalgia contemporanea: Una produzione che guarda al passato con rispetto, ma vibra attraverso il linguaggio del funk, dell’elettronica e del pop moderno.

BIOGRAFIA

Alberto Garassino, in arte The Garass, è un pianista, cantante e polistrumentista attivo nel cuore della scena musicale ligure. Artista eclettico e raffinato, sviluppa un linguaggio musicale personale che si muove tra il cantautorato d’autore, il jazz-pop contemporaneo e la sperimentazione sonora.

La sua cifra stilistica nasce dall’incontro tra la solidità del pianoforte e una continua ricerca timbrica, capace di fondere tradizione e innovazione. Grazie alla sua versatilità artistica e alla sua sensibilità interpretativa, The Garass è oggi uno dei musicisti più apprezzati e richiesti del territorio.

Parallelamente al percorso solista, Alberto Garassino è un musicista di riferimento per numerosi artisti che accompagna stabilmente dal vivo, mettendo al servizio dei progetti la propria competenza tecnica e una spiccata sensibilità interpretativa. Le sue collaborazioni attraversano generi e contesti differenti, dal jazz al pop internazionale, confermando una versatilità che rappresenta uno dei suoi principali punti di forza. Durante l’estate, The Garass porterà la sua musica nelle piazze e nei festival della Liguria con una serie di appuntamenti dal vivo che promettono di trasformare ogni concerto in un’esperienza coinvolgente, dove tecnica, emozione e ritmo si fondono in un unico racconto sonoro. Per aggiornamenti sulle date del tour e sull’uscita del nuovo singolo, è possibile seguire AG Music sui canali ufficiali.

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