Seconda canna del Traforo del Monte Bianco, via allo studio congiunto Italia-Francia

“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia emersa dal vertice Italia-Francia di Antibes sull’avvio di uno studio congiunto italo-francese per verificare la fattibilità della realizzazione della seconda canna del Traforo del Monte Bianco. Si tratta di un passo concreto e significativo su un dossier strategico per il futuro dei nostri territori e dell’intero sistema dei collegamenti europei”, così commentano Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ed Emily Rini, presidente della Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco.

“Il Monte Bianco non rappresenta soltanto una delle più importanti vie di collegamento turistico e commerciale tra l’Italia e la Francia, fondamentale per tutto il Nord Ovest e per la competitività delle nostre imprese, ma è anche il simbolo dell’unione, dell’amicizia e della collaborazione tra due popoli e due comunità che condividono storia, valori e una comune visione europea. L’avvio di questo studio testimonia la volontà di affrontare con serietà e lungimiranza il tema della sicurezza, del rispetto ambientale, della modernizzazione e della continuità di esercizio di un’infrastruttura essenziale, guardando al futuro con responsabilità. Per questo desideriamo rivolgere un sincero e doveroso ringraziamento al Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, che ha seguito con determinazione, costanza e grande attenzione questo dossier, dimostrando una concreta vicinanza ai nostri territori. Un ringraziamento va anche al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutto il Governo per aver sostenuto con convinzione un percorso che oggi inizia a produrre risultati tangibili. Questa è la dimostrazione che quando alle parole si preferiscono i fatti, il dialogo istituzionale e il lavoro quotidiano, i risultati arrivano sempre. Continueremo a seguire con il massimo impegno l’evoluzione di questo percorso, nella consapevolezza che il futuro del Monte Bianco riguarda non solo i nostri territori, ma l’interesse strategico dell’Italia e dell’Europa”.