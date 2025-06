Col progetto "Underground" Nichelino e la Regione portano i ragazzi di periferia alla scoperta di Londra (e del calcio)

L'assessore comunista delle Politiche giovanili di Nichelino e quello al Welfare di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte sono su posizioni distantissime in politica, ma condividono l'idea di dare un aiuto concreti ai ragazzi di periferia e ai fragili. Così Fiodor Verzola e Maurizio Marrone, partendo dai club di lingue organizzati dall'Informagiovani di Nichelino, lanciano il progetto "Underground - Radici in Movimento", che permetterà ad una ventina di giovani di andare alla scoperta di Londra e del calcio, andando ad assistere dal vivo alle partite di West Ham e Millwall.

Dai laboratori linguistici ai viaggi all'estero

Dopo un iniziale esperimento pilota, che lo scorso anno aveva portato alcuni giovani partecipanti ai Laboratori linguistici dell’Informagiovani a visitare Londra e Nizza, il progetto “Underground” si appresta ora a fare le cose in grande, coinvolgendo i ragazzi in viaggi immersivi di tre giorni nelle curve di Millwall e West Ham, tra i murales di Shoreditch, e nei luoghi dove nacquero gli Oasis. 25 mila euro verranno messi dalla Regione, 10 mila dal Comune di Nichelino altri e 5mila dalla fondazione che gestisce l'informagiovani, come è stato spiegato durante la presentazione avvenuta ieri, mercoledì 25 giugno, al 40esimo piano del grattacielo della Regione.

I commenti

"Questo progetto - ha spiegato l’assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone - viene finanziato con i fondi welfare destinati ai progetti innovativi, perché crediamo che sia fondamentale sostenere iniziative che vedano protagonisti i giovani provenienti da contesti difficili, periferie e case popolari. In un tempo in cui per alcuni giovani l’esperienza del mondo è relegata a ciò che uno vede sullo schermo di un telefono, riscoprire il senso del viaggio in senso fisico, toccando con mano, parlando una lingua straniera, cantando in una curva, crediamo sia il miglior modo per riallacciare legami comunitari e scommettere sul futuro delle nuove generazioni”.

“Con Underground – Radici in Movimento abbiamo scelto di intercettare chi sta ai margini, chi è fuori da ogni circuito scolastico e istituzionale, offrendo un’opportunità concreta per crescere, viaggiare e apprendere. Unendo passioni giovanili come il calcio e la street art a un apprendimento linguistico reale, il progetto diventa uno strumento di emancipazione, un modo per dire che anche chi parte da condizioni di fragilità ha diritto a sognare e a costruire il proprio futuro", ha dichiarato Fiodor Verzola, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Nichelino.

“Il progetto Underground rappresenta un esempio concreto e virtuoso di come le politiche giovanili possano diventare strumento reale di inclusione, crescita e partecipazione. Come sindaco, sono orgoglioso del lavoro che la nostra amministrazione ha portato avanti in questi anni, costruendo una visione strutturata e lungimirante che ha saputo intercettare il bisogno di protagonismo delle nuove generazioni - è stato il commento del primo cittadino di Nichelino, Giampiero Tolardo - Ringrazio la Regione Piemonte e l’assessore Marrone per aver creduto in questa progettualità nata a Nichelino e per averla finanziata con convinzione. Questo risultato, ottenuto grazie all’impegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, è la conferma che investire nei giovani significa costruire una comunità più forte, coesa e pronta ad affrontare il futuro".

I dettagli del progetto

Nel dettaglio, il progetto “Underground - Radici in movimento” realizzerà tre laboratori linguistici in lingua inglese promossi da un conduttore madrelingua e da un esperto dei temi trattati, occasione per mettere poi in pratica direttamente sul campo le competenze linguistiche acquisite:

- Calcio, inglese e sport: il racconto del maggiore campionato del mondo, la Premier League, fino alle squadre di quartiere dilettantistiche a Londra, una delle capitali mondiali di questo

sport;

- Musica: Londra e le sue mille anime, dalla scena brit pop UK alla cultura urban, dal punk al reggae, dal clubbing elettronico alla classica per una città in continuo movimento nella quale tradizione e innovazione si fondono;

- Arte, cultura e food: tour di Londra, metropoli che assume i connotati di museo a cielo aperto con il fenomeno della street art nei quartieri e con i grattacieli firmati dalle archistar di fama mondiale che riscrivono la grammatica della città in verticale; dalle gallerie d’arte contemporanea ai musei storici fino alle innumerevoli proposte culinarie.

Il ruolo dell'Informagiovani di Nichelino

“L’esperienza all’estero - ha spiegato il referente dell’InformaGiovani di Nichelino, Federico Floris - non sarà poi una “semplice” vacanza bensì piuttosto uno strumento per avvicinare i giovani all’idea che si possano attraversare territori lontani come viaggiatori consapevoli e non solo come turisti di passaggio. Capire qualcosa dei luoghi che si visitano permette loro di trovare affinità ed elementi in comune con culture apparentemente distanti per poi valorizzare le proprie specificità, le proprie differenze e le proprie radici. Inoltre, l’approccio utilizzato dagli accompagnatori durante il viaggio sarà quello di rendere protagonisti attivi i partecipanti: sono loro stessi a interagire in lingua in tutte le occasioni che si creano durante il viaggio (al ristorante, sui mezzi pubblici, chiedendo informazioni ecc.), sempre supportati dal tutor. In questo modo i giovani potranno mettere in pratica quanto appreso e anche sentirsi autonomi e pronti ad affrontare altri viaggi, nonché sviluppare contatti con persone con un background linguistico diverso”.

Nizza o Lione per l'esperienza in Francia

Ci sarà anche un viaggio con destinazione Nizza o Lione, per coloro che sceglieranno invece di seguire un corso di lingua francese all'Informagiovani di Nichelino. il via è previsto a settembre, in coincidenza con l'avvio del nuovo anno scolastico, mentre il corso di inglese inizierà già il 9 luglio prossimo. I viaggi sono previsti indicativamente per la seconda settimana di dicembre: potranno andare coloro che hanno preso parte almeno al 75% delle lezioni, avendo un'età compresa tra i 18 e i 28 anni.

"L'obiettivo è di recuperare coloro che sono ai margini, intercettando bisogni reali, aiutando i fragili e coloro che ne hanno più bisogno. I giovani sono il presente adesso, non solo il futuro", ha concluso Verzola. Mentre l'assessore Marrone ha sottolineato l'importanza del viaggio "per sviluppare amicizie e una rete di relazioni nuove da coltivare anche dopo". Perché questa esperienza rappresenti davvero un punto di svolta per i suoi giovani partecipanti.