Dalle valli alle Dolomiti: premiate le Delizie del Dahu

Sono state premiate come ‘modello collaborativo capace di rafforzare l’identità economica e territoriale delle aree alpine’. A inizio giugno, le Delizie del Dahu hanno ricevuto una menzione speciale ai Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards (Wima), concorso nazionale dedicato all’innovazione in montagna, che si svolge in occasione di Lagazuoi Expo Dolomiti.

Il progetto della Valle Chisone e della Val Germanasca, finanziato dalla Regione, non era in concorso: “Tuttavia nella categoria produzioni enogastronomiche e agricole di montagna hanno scelto di riconoscerci una menzione speciale, premiando la capacità dei produttori di lavorare in rete non solo per promuovere la propria attività ma anche per valorizzare il territorio” spiega Maurizio Dematteis, che coordina il progetto assieme a Marta Geri e Stefania Pivaro.

Ad oggi sono 9 le aziende che fanno parte delle Delizie. Il progetto ha iniziato a coinvolgere realtà che non risiedono nelle due vallate, come la Scuola Malva Arnaldi di Bibiana: “È entrata lo scorso anno, come ‘A La Vielo’ che invece è di Prali – sottolinea Dematteis –. Il centro del progetto infatti è Pomaretto, ma può coinvolgere aziende in un raggio di 70 chilometri dal paese”.

Le altre sette aziende sono le pomarine Azienda agricola Refourn, Consorzio Terre del Ramìe, Cooperativa Gm, I frutti di Emanuele, La Chabranda, Tentazioni golose di Pippo e la perosina Macelleria Ribetto.