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Attualità | 29 giugno 2026, 08:04

Pochettino, dal Mondiale un messaggio d'amore per Torino: "Il mio piatto preferito? La bagna cauda"

Il ct argentino della Nazionale statunitense ricorda in conferenza stampa le sue origini italiane: "I miei? Erano di Virle, in Piemonte. E io ne sono orgoglioso"

Pochettino, dal Mondiale un messaggio d'amore per Torino: &quot;Il mio piatto preferito? La bagna cauda&quot;

L'Italia non è al Mondiale, perlomeno in campo: c'è invece nelle dichiarazioni dei protagonisti. Ieri un messaggio d'amore per il nostro paese, e per il Piemonte, è arrivato direttamente da Mauricio Pochettino, allenatore argentino commissario tecnico degli Usa padroni di casa.

"Io sono argentino ma sono di origine italiana", ha detto. "Le mie radici sono in Piemonte e ne sono davvero orgoglioso".

Poi ha spiegato: "I miei parenti vengono da Virle e uno dei miei piatti preferiti è la bagna cauda. Presto devo andarci, in Piemonte: la mia famiglia mi ha promesso che mi cucinerà la bagna cauda".

redazione

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