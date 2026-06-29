Pochettino, dal Mondiale un messaggio d'amore per Torino: "Il mio piatto preferito? La bagna cauda"

L'Italia non è al Mondiale, perlomeno in campo: c'è invece nelle dichiarazioni dei protagonisti. Ieri un messaggio d'amore per il nostro paese, e per il Piemonte, è arrivato direttamente da Mauricio Pochettino, allenatore argentino commissario tecnico degli Usa padroni di casa.

"Io sono argentino ma sono di origine italiana", ha detto. "Le mie radici sono in Piemonte e ne sono davvero orgoglioso".

Poi ha spiegato: "I miei parenti vengono da Virle e uno dei miei piatti preferiti è la bagna cauda. Presto devo andarci, in Piemonte: la mia famiglia mi ha promesso che mi cucinerà la bagna cauda".