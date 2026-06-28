Fondi PNRR a Piobesi Torinese: inaugurato il Palazzotto rigenerato di via Solferino

Una mattina di festa e partecipazione ha accompagnato, venerdì 26 giugno, l’inaugurazione dei lavori PNRR del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare – PINQuA al Palazzotto di via Solferino, angolo corso Italia, restituito alla comunità di Piobesi Torinese dopo gli interventi di manutenzione straordinaria e rigenerazione.

Alla cerimonia hanno preso parte Fiorenzo Demichelis, Sindaco del Comune di Piobesi Torinese, la consigliera della Città Metropolitana di Torino delegata alle attività produttive Sonia Cambursano, numerosi cittadini e tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato con grande dedizione alla realizzazione dell’intervento.

Si tratta di un’opera importante per il piccolo comune della prima cintura torinese, dal valore complessivo di 550 mila euro.

Grazie a un’attenta programmazione, il Comune è riuscito ad agganciare 424.600 euro a carico dello Stato, a fronte di una quota comunale pari a 125.400 euro: quasi l’80% dell’intervento è quindi coperto da fondi sovracomunali.

Il progetto ha permesso di ricavare all’interno dello storico Palazzotto sei unità abitative, destinate a finalità sociali. L’intervento ha interessato in particolare il primo e il secondo piano dell’edificio, con il rinnovamento degli spazi interni e il restauro di serramenti, gelosie e ringhiere. Particolarmente significativo è il fatto che il progetto sia stato accreditato all’interno del Piano Nazionale della Qualità dell’Abitare, un programma che di norma coinvolge realtà urbane ben più grandi di Piobesi. La proposta piobesina ha però saputo distinguersi per la sua valenza sociale e per la capacità di unire recupero edilizio, inclusione e qualità dell’abitare, entrando così in un quadro progettuale che comprende anche città importanti come Moncalieri.

"Il risultato raggiunto arriva al termine di un percorso partito da lontano, - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ghione - già nel 2016 l’edificio era stato interessato da un primo importante intervento di risanamento strutturale, con il rifacimento dei solai e il rinforzo complessivo della struttura. Il cantiere inaugurato oggi rappresenta quindi il completamento di un lavoro costruito negli anni, con l’obiettivo di trasformare progressivamente un immobile comunale in uno spazio sicuro, funzionale e al servizio della cittadinanza".

Accanto alla parte edilizia, il Comune sta seguendo con particolare attenzione anche il tema della futura destinazione degli alloggi. L’affidamento dei locali è stato accompagnato da un lavoro meticoloso di coprogettazione con gli Enti del Terzo Settore e con la Fondazione Operti, affinché il progetto possa tradursi in un vero servizio abitativo e sociale.

“La rigenerazione del Palazzotto dimostra come le risorse del PNRR possano trasformarsi in progetti concreti e ad altissimo valore sociale – ha sottolineato la consigliera metropolitana Sonia Cambursano –. Restituiamo al territorio uno spazio accessibile e inclusivo, capace di rispondere alle reali necessità abitative delle persone e di rafforzare il tessuto della nostra comunità”.