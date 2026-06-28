Aree giochi vandalizzate a Torino, Firrao: “Servono più risorse per la manutenzione”

Scivoli, altalene e giochini a molla vietati ai bambini: ricoperti da quel classico nastro arancione che non fa presagire niente di buono e che spesso si traduce in settimane, o mesi, di attesa per le (costose) riparazioni. E' l'affondo fatto in Consiglio comunale, a tema manutenzioni, dal consigliere Pierlucio Firrao (Torino Bellissima) che ha presentato un’interpellanza dedicata al parco giochi di corso Galileo Galilei, in Circoscrizione 8, denunciando una situazione di degrado e manutenzione insufficiente.

L’area giochi, che rappresenta un punto di riferimento per famiglie e bambini del quartiere, da tempo risulterebbe penalizzata dalla presenza di attrezzature inutilizzabili o in stato di manutenzione prolungata.

La denuncia: “Strutture rotte o ko da mesi”

Su tre giochi presenti nell’area, due risultano da tempo non utilizzabili perché indicati come “in manutenzione”, una condizione che di fatto riduce fortemente la fruibilità dello spazio.

Una situazione che, secondo il consigliere, è stata già segnalata dai residenti senza ottenere riscontri risolutivi, e che solleva interrogativi sulla continuità degli interventi di manutenzione ordinaria.

Firrao: “Servono più risorse”

Un allarme che Firrao allarga alla gestione complessiva delle aree gioco in città, parlando di un problema ormai strutturale. “Troppo spesso ci troviamo di fronte ad attrezzature rotte o vandalizzate - è la posizione del consigliere -, serve aumentare il budget per la manutenzione, altrimenti ogni settimana saremo qui a segnalare criticità in un’area diversa della città”.

Tresso: "Attrezzature interdette per vandalismi"

Per quanto riguarda l’area giochi di corso Galileo Galilei, le attrezzature sono state interdette all’uso nel marzo 2026 a causa di un raid vandalico che ne ha compromesso la sicurezza.

"A seguito delle verifiche - precisa Tresso -, è stato richiesto un preventivo di spesa per la riparazione tramite l’impresa incaricata della manutenzione del verde urbano. Tuttavia, i danni riscontrati richiedono la sostituzione di componenti il cui costo non è coperto dalle risorse ordinarie dell’appalto". Per questo motivo, la Divisione Verde ha disposto una variazione in aumento del contratto, necessaria per procedere agli interventi.

Ripristino previsto entro pochi mesi

Capitolo buone notizie: la riapertura dell’area giochi è prevista entro pochi mesi, compatibilmente con i tempi di fornitura e installazione delle nuove componenti. Mentre sul possibile potenziamento dell’area giochi, il Comune conferma che l’intervento è stato inserito nel database delle richieste di manutenzione straordinaria. Al momento, però, non risultano appalti attivi che consentano una riqualificazione completa in tempi brevi.