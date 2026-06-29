Zoom di Cumiana festeggia il suo piccolo bradipo [VIDEO]

Ha appena 30 giorni, ma inizia a mostrare l’intraprendenza dei secondogeniti. È il secondo bradipo nato a Cumiana ed è l’unico didattilo venuto alla luce in Italia quest’anno. Il piccolo abita con i genitori nell’‘Oasi delle Farfalle’ del Bioparco Zoom Torino, dove ci sono molte specie di insetti e farfalle, ma anche 5 diamanti di Gould.

Trascorre buona parte della giornata ancorato al ventre di mamma Brooke e non si conosce ancora il suo sesso: “Lo potremo scoprire solo quando crescerà la sua autonomia e sarà possibile procedere al primo controllo medico veterinario – spiega Irene Carnovale, curatrice del bioparco –. Nel frattempo assistiamo alle sue prime prese, mentre aggancia al ramo prima una zampa e poi l’altra, nel tentativo di coordinare tutti e quattro gli arti per testare il proprio equilibrio”.