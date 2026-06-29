Nichelino, pulito e restituito a nuova vita il murale della pace vandalizzato

La rabbia per quanto era successo pochi giorni prima in via Moncenisio ha lasciato spazio alla soddisfazione per aver restituito alla comunità, pulito e risistemato, il murale dedicato a Gaza che era stato vandalizzato. A margine del presidio di solidarietà organizzato sabato dall'associazione Idea, a Nichelino l'opera realizzata da Mr. Fijodor è tornata a splendere nella sua grande bellezza.

"Risposta a chi cerca di intimidire con la violenza"

"La nostra meravigliosa comunità ha dato una risposta bellissima a chi ha cercato di intimidirla con la violenza", ha sottolineato l'assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola. Nonostante il caldo, nonostante il sole, tante cittadine e tanti cittadini hanno deciso di scendere in strada "per ribadire una differenza fondamentale tra chi scegli ogni giorno di restare umano e chi invece pensa di potersi esprimere e agire attraverso la violenza, l’intimidazione e il sopruso", ha aggiunto Verzola, ringraziando tutti coloro che hanno voluto esserci o anche solo esprimere la loro solidarietà per quanto era successo in precedenza.

Il murale ripristinato in poco tempo da Mr. Fijodor

Mr. Fijodor in pochissimo tempo è riuscito a ripristinare il murale vandalizzato e adesso l'opera "è di nuovo lì, nel posto in cui deve essere. E da oggi sarà anche presidiato dall’affetto e dall’attenzione delle tante persone che ieri erano presenti e che hanno scelto chiaramente da che parte stare ribandendo un concetto semplice ma non scontato, quello che un mondo diverso non soltanto è possibile, ma necessario", ha concluso l'assessore di Nichelino, lanciando un avvertimento a chi aveva pensato di vandalizzare l'opera: "Se qualcuno dovesse pensare di riprovarci, sappia già come andrà a finire! Ci troverà ancora una volta in strada, più determinati di prima, a difendere un principio e la libertà di espressione. Risponderemo colpo su colpo, senza mai fare un solo passo indietro".