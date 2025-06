Lavori in corso al Parco Rignon: "Il cantiere potrebbe terminare a fine estate"

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria al parco Rignon di corso Orbassano, finanziati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il cantiere, avviato nel luglio 2024, si concluderà entro il 31 ottobre 2025, termine stabilito dall’appalto.

A fare il punto sullo stato degli interventi è l’assessore comunale all’Ambiente Francesco Tresso: "Il cantiere è operativo da luglio dello scorso anno. Stiamo ora procedendo al ripristino del tappeto erboso, un’operazione che non è stata possibile completare in precedenza a causa delle forti piogge che hanno colpito Torino nel mese di giugno. Contemporaneamente stiamo intervenendo anche sull’area giochi, attualmente in via di rifacimento".

Gli interventi riguardano inoltre il rifacimento degli stradini interni al parco e la sostituzione degli arredi urbani nei pressi della storica Villa Amoretti. Se le condizioni meteo lo permetteranno, una parte dei lavori potrebbe concludersi entro l’estate, in anticipo rispetto alla scadenza formale.

Sulla questione è intervenuta anche la consigliera comunale della Lega, Elena Maccanti, autrice dell'interpellanza: "Alcune porzioni del parco restano ancora inaccessibili, in particolare l’area giochi per i più piccoli. Siamo fiduciosi che l’attenzione dell’amministrazione rimanga alta e che i tempi vengano rispettati, affinché il parco possa tornare completamente fruibile al più presto".