Torino piange Mario Matta, il mobiliere che arredò gli interni di migliaia di case

Torino perde un pezzo della sua storia. Si svolgeranno mercoledì 1° luglio, alle ore 10 nella parrocchia di Castagneto Po, i funerali dell’imprenditore Mario Matta, mobiliere ed ebanista molto noto negli Anni 70.

Una carriera ricca di successi

Nato nel 1929 a Castagneto Po, a diciassette anni entra nel mondo del lavoro come apprendista presso alcune ditte artigiane di falegnameria. Nel 1955 inizia l’attività professionale in proprio per giungere a svolgere importanti commesse lavorative. La Ditta Matta Mario nei quarant’anni della sua attività collabora con moltissimi illustri e stimati professionisti ed interior-designer tra i quali ricordiamo gli architetti Carlo Alberto Bordogna, Toni Cordero e Franco Campo, realizzando opere di design rivolte all’alta borghesia torinese ed opere pubbliche quali ricordiamo gli interni degli Uffici della Ferrero Dolciaria di Pino Torinese, gli Uffici Stet di via Bertola, gli Uffici Toro Assicurazione di Piazza Solferino, la sede Martini&Rossi di Pessione, Rolando Assicurazioni, prestigiosi cinema e teatri quali il Nuovo Odeon, il Teatro Adua, il Maior, il Massaua, eleganti Hotel come l’Ambasciatori di Torino, l’Hotel Mediterranée di Sanremo, il Sud Ovest del Colle Sestriere, importanti banche quali le sedi Banca IBI Istituto Bancario Italiano di Torino, Grugliasco, Chivasso, Ivrea, Roma, la Banca San Paolo di Piazza Solferino e la sede di Torino Esposizioni, prestigiosi ristoranti come La Prima Smarrita, numerosi negozi ed eleganti ville.

Le nuove avventure degli anni '70

Con intelligenza, dedizione e straordinaria capacità il Comm. Matta negli anni ’70 consolida l’azienda e, pur mantenendo le radici ben salde nella più alta tradizione artigiana, la trasforma, la evolve e la rinnova per poter operare al passo con i tempi e per poter realizzare arredamenti complessi e di grande raffinatezza. Matta, con il sostegno di importanti personaggi politici del torinese, quali tra tutti l’amico onorevole Giuseppe Botta, deputato della Repubblica italiana e rappresentante della Democrazia Cristiana a partire dagli anni Sessanta, per anni si dedica anche all’attività sociale/professionale di Torino, viene eletto Presidente di categoria presso l’Unione Artigiana di Torino e Provincia, Membro del Consiglio Nazionale di categoria in rappresentanza del Piemonte, Membro della commissione per la firma del primo contratto del lavoro per l’Artigianato Nazionale, vice presidente dell’Unione Artigiana di Torino e Provincia, Membro Commissione Lavoro del Comunedi Torino Assessore Dolino, Membro commissione Esperti e Periti della CAMERA DI COMMERCIO di Torino, Presidente dell’ ANTICA UNIVERSITA DEI MINUSIERI dal 1979 al 2004 e Presidente delle SCUOLE TECNICHE SAN CARLOdi Torino dal 1990 al 2003.

Chi lo ha conosciuto, lo ricorda come esempio raro di passione, dedizione morale e serietà professionale che ne hanno contrassegnato la vita e l’opera. Mario Matta: anima da artigiano, intelligenza da imprenditore, mani da artista.