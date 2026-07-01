Temporali sul Torinese, grandine, pioggia e fulmini: cadono piante e arbusti [VIDEO]

Come annunciato, sono arrivati i temporali sul Torinese, iniziando dall'Eporediese e dal Canavese. A partire dalle 13.30 sulla Valchiusella si è registrata una fitta grandinata, accompagnata da tuoni e lampi, oltre ad accumuli bianchi nelle reti-antigrandine: la perturbazione si è poi spostata in direzione del capoluogo piemontese ed Astigiano, coinvolgendo anche le colline del Po.

Da Fiano sino Nole, Rocca Canavese e San Raffaele Cimena anche qui una copiosa caduta di chicchi, fino a 3 centimetri di diametro. Grandine anche a Ciriè, Baldissero Torinese, Chivasso, Vadò e Mombello. Quando sono da poco passate le 15 il fronte temporalesco si è abbattuto su Torino Nord.

Aria fredda dall'ovest

Ma nelle prossime due-tre ore la perturbazione è destinata ad estendersi con violenti piogge anche al resto del Torinese, a partire dalla zona nord, a causa del transito di un fronte freddo in arrivo da nord-ovest. Complice l'incontro con l'aria calda ed umida dovuta all'ondata di calore delle scorse settimane, si registreranno intense piogge con raffiche di vento e grandine.

Scendono le temperature

La svolta definitiva è attesa per domani, 2 luglio: il bollettino indica un azzeramento totale del disagio bioclimatico. Tutte le province piemontesi passeranno contemporaneamente al livello 0 (bollino verde), segnando la fine ufficiale di questa lunga ondata di calore su tutto il territorio regionale e che ha Torino ha avuto una lunga scia durata ben 19 giorni.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Si segnala qualche danno con caduta di piante come avvenuto durante il passaggio del temporale in corso Belgio davanti al centro d'incontro: "Come ampiamente dimostrato dagli eventi atmosferici, ogni qualvolta che colpiscono Torino cade un albero o rami di grandi dimensioni in corso Belgio.", è il commento del presidente della circoscrizione 7 Luca Deri e della coordinatrice per l'ambiente Marta Sara Inì. Si segnala anche una grossa pianta caduta in Corso Regina Margherita su una vettura parcheggiata.

