Roberto Prati nuovo Coordinatore Francese del Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Modane

Si è svolta questa mattina presso la caserma Loutraz la cerimonia di insediamento dello Chef d’Escadron Roberto Prati, nuovo Coordinatore Francese del Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana (CCPD) di Modane – Le Freney.

L’evento, presieduto dal Generale di Corpo d’Armata francese Frédéric Boudier, ha visto la partecipazione del Generale di Brigata Roberto De Cinti Comandante Provinciale dei Carabinieri di Torino, a testimonianza della stretta sinergia e dell'eccellente cooperazione transfrontaliera tra le forze dell'ordine italiane e francesi.