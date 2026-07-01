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Attualità | 01 luglio 2026, 15:47

Roberto Prati nuovo Coordinatore Francese del Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Modane

La cerimonia di insediamento questa mattina presso la caserma Loutraz

Roberto Prati nuovo Coordinatore Francese del Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Modane

Si è svolta questa mattina presso la caserma Loutraz la cerimonia di insediamento dello Chef d’Escadron Roberto Prati, nuovo Coordinatore Francese del Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana (CCPD) di Modane – Le Freney.

L’evento, presieduto dal Generale di Corpo d’Armata francese Frédéric Boudier, ha visto la partecipazione del Generale di Brigata Roberto De Cinti Comandante Provinciale dei Carabinieri di Torino, a testimonianza della stretta sinergia e dell'eccellente cooperazione transfrontaliera tra le forze dell'ordine italiane e francesi.

comunicato stampa

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