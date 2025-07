Da oggi scatta la "mini-stangata" sul Tpl: bus più cari per chi si sposta tra Torino e provincia

Da oggi scatta la "mini-stangata" per chi si muove con chi i mezzi pubblici tra Torino e provincia. Dal 1° luglio i biglietti della GTT subiscono infatti un piccolo aumento.

La motivazione

La motivazione? L'adeguamento tariffario è conseguenza dell’aggiornamento automatico all’inflazione delle tariffe come previsto dalla legge regionale. Ed i rincari colpiscono sia chi ha un abbonamento, sia chi compra il ticket singolo.

Gli aumenti

Il costo del biglietto urbano + prima cintura valido per 100 minuti (BIM "Integrato A") passa da 3,80 a 3,90 euro.

Il ticket per la seconda cintura (BIM “Integrato B”) valido per 120 minuti aumenta da 4,50 a 4,60 euro. Sebbene gli aumenti siano contenuti, in media + 0,43%, rispetto al 2021 si registra un aumento complessivo del 15%.

Gli utenti in possesso di biglietti extraurbani e BIM a vecchia tariffa possono utilizzarli fino ad esaurimento.