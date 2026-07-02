Oltre 150 figuranti di 14 Comuni alla "Dama dei Castelli del Piemonte": vince il Gruppo Conte Occelli di Nichelino

Il Comune di Nichelino ha vinto il concorso regionale della “Dama dei Castelli del Piemonte”. Alla manifestazione, che si è svolta nei giorni scorsi, hanno partecipato oltre 150 figuranti dei comuni di Pianezza, Rivoli, Susa, Collegno, Moncalieri, Grugliasco, Venaria, Alpignano, Torino, Cuorgnè, Giaveno, Nichelino, Carmagnola, Candiolo. I vari Gruppi Storici hanno fatto rivivere la magica atmosfera dei tempi antichi, riempiendo il sagrato di Regine, Duchesse, Contesse, Principi e Marchesi, nel magnifico scenario illuminato del Santuario di San Pancrazio che ha resto lo spettacolo davvero suggestivo.

Vince Mara Gaglianone di Nichelino

La vincitrice del concorso è stata Mara Gaglianone, estetista di 27 anni che ha rappresentato il personaggio storico della Contessa Maria Margherita Carron Della Torre vissuta alla fine del 1600. Sul palco è stata accompagnata da Giorgia Ruggero, Assessore ai Grandi Eventi di Nichelino.

La seconda classificata è stata Virginia di Giorgio di 28 anni che studia Ingegneria Biomedica e ha sfilato per con il Gruppo storico Bernardo di Baden di Moncalieri, mentre la terza classificata, per il secondo anno di fila, è stata Alessia Maggi del Comune di Rivoli che ha sfilato con il Gruppo Storico Conte Verde rappresentando la Contessa Bona di Borbone.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Pianezza insieme alla Proloco, con il contributo del Consiglio Regionale del Piemonte. "La manifestazione è destinata ai Comuni piemontesi che hanno un castello nel proprio patrimonio artistico e culturale – ha sottolineato l’Assessore agli Eventi di Pianezza Anna Franco – Possono partecipare a questo suggestivo e originale concorso le Dame dei Castelli provenienti dai paesi di tutto il territorio regionale".

Molto suggestivo è stato il Corteo con i Gruppi Storici e le Dame dei Castelli che hanno sfilato tutti insieme nel sagrato del Santuario di San Pancrazio. Durante la serata le Dame hanno poi sfilato una ad una con i loro preziosi abiti d’epoca: la giuria doveva votare non solo la bellezza della Dama, ma anche il portamento e l’eleganza del costume storico. La vincitrice ha ottenuto in premio una preziosa corona che dovrà custodire per tutto il 2026 e consegnarla alla Dama dei Castelli che verrà eletta nel 2027.

La soddisfazione di Giorgia Ruggiero

"Vivere questa giornata è stato emozionante, ma ancora di più lo è stato vedere Mara Gaglianone del nostro Gruppo Storico Conte Occelli vestire i panni della prima contessa di Nichelino, Maria Margherita Carron della Torre e conquistare il primo posto, un riconoscimento che va oltre la vittoria, perché premia eleganza, portamento e amore per le nostre tradizioni", ha dichiarato l'assessore Giorgia Ruggiero. "Perché un popolo che conosce il proprio passato è un popolo che sa costruire il proprio futuro".