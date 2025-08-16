 / Cronaca

Cronaca | 16 agosto 2025, 09:13

Aveva messo a segno 7 spaccate in mezza Torino: la Polizia lo incastra grazie alle immagini di sorveglianza [VIDEO]

Nei guai un uomo di 34 anni: quattro episodi sono stati commessi negli ultimi mesi, mentre altri tre risalgono al 2023

Una delle immagini che ha incastrato il malvivente

Sono state le immagini delle telecamere di sicurezza a incastrare il ladro che, secondo gli agenti di Polizia, sarebbe autore di almeno sette spaccate ai danni di negozi in diversi quartieri di Torino: dal centro a Mirafiori, passando per San Donato e San Secondo.



Si tratta di un rumeno di 34 anni, senza fissa dimora, portato in carcere a seguito di episodi commessi tra marzo e luglio 2025. Le indagini condotte dalla squadra mobile hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo e di contestargli, oltre ai 4 furti aggravati degli ultimi mesi, anche altri tre furti aggravati, commessi nel 2023, con le stesse modalità. Gli investigatori hanno passato al setaccio i filmati di video sorveglianza dei diversi esercizi commerciali derubati, comparando l’abbigliamento indossato con quello trovato a casa del trentaquattrenne; inoltre, gli accertamenti tecnici esperiti dalla Polizia Scientifica hanno fatto emergere sulle vetrine infrante delle impronte, risultate poi corrispondenti a quelle dell’uomo.

redazione

