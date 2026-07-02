Castellamonte: Simone vigna eletto all'unanimità segretario cittadino della Lega

Si è svolto venerdì 19 giugno il Congresso della sezione Lega di Castellamonte per il rinnovo degli organismi dirigenti locali e l’elezione del nuovo Segretario cittadino. L’assemblea ha eletto all’unanimità Simone Vigna quale nuovo Segretario cittadino della Lega di Castellamonte. Insieme a lui sono stati eletti nel Direttivo Astrid Sento, Consuelo Menon, Federico Roscio e Giacomo Bertoglio Gris.

Il Congresso ha visto la partecipazione dell’On.Alessandro Giglio Vigna, che ha portato il proprio saluto e il proprio contributo ai lavori congressuali. È inoltre intervenuto telefonicamente il consigliere comunale Rocco Santoro, che ha espresso il proprio sostegno al nuovo gruppo dirigente e augurato buon lavoro alla squadra eletta.

Nel corso dell’assemblea sono stati illustrati gli obiettivi programmatici che guideranno l’azione della sezione, con particolare attenzione al radicamento sul territorio, al coinvolgimento dei cittadini, al rafforzamento del dialogo con amministratori, associazioni e realtà locali.

"Ringrazio i militanti e gli iscritti per la fiducia che mi hanno accordato. Questa elezione non rappresenta un traguardo personale, ma l’inizio di un lavoro che dovrà coinvolgere tutta la nostra squadra e tutti coloro che credono nei valori della Lega e nell’importanza dell’impegno sul territorio", ha dichiarato il neo Segretario Simone Vigna.

"Vogliamo costruire una sezione aperta, presente e capace di ascoltare. La sede dovrà essere un punto di riferimento costante per i cittadini e la nostra presenza dovrà estendersi a tutti i Comuni del territorio, per raccogliere esigenze, proposte e criticità da trasformare in iniziative concrete".

Simone Vigna ha inoltre sottolineato la volontà di rafforzare il ruolo della Lega nel dibattito pubblico locale: "Dobbiamo essere protagonisti nelle piazze, tra la gente, nelle associazioni e nei luoghi in cui si costruisce la vita delle nostre comunità. Solo attraverso una presenza costante e un dialogo continuo possiamo rappresentare al meglio il territorio".

Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani e alla formazione politica: "Abbiamo il dovere di investire sulle nuove generazioni e di valorizzare le competenze di ogni militante. La crescita del movimento passa dalla capacità di formare una classe dirigente preparata, radicata e pronta ad assumersi responsabilità amministrative".

"Il mio obiettivo è costruire una squadra unita, dove ciascuno possa dare il proprio contributo. Insieme lavoreremo per rafforzare la presenza della Lega, coinvolgere nuove energie e rappresentare con serietà e concretezza le istanze dei cittadini", ha concluso il nuovo Segretario.

La Lega di Castellamonte rivolge un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al Congresso e rinnova il proprio impegno a favore del territorio, delle famiglie, delle imprese e delle comunità locali.





