Wundercraft a Stampé racconta la meraviglia dell’artigianato contemporaneo

Venerdì 10 luglio l’Associazione Emporium APS inaugura "Wundercraft - Artigianato contemporaneo in mostra", la sua prima esposizione collettiva pensata come restituzione al pubblico del progetto Craft-Up, dedicato alla formazione e alla valorizzazione di nuove generazioni di artigianɜ. La mostra trova spazio all’interno di Stampé - Galleria in Circolo, grazie a una collaborazione che nasce dalla sinergia della rete Arci Torino ed è realizzata con il sostegno di Camera di Commercio Torino.

L’organizzazione

Da tredici anni Emporium Aps, parte di Arci, porta sulla scena torinese una selezione dell’artigianato contemporaneo attraverso l’organizzazione di market ed eventi culturali, tra cui lo storico San Salvario Emporium di piazza Madama Cristina e i recenti Sponda Fest e OGR Pop-up Market. Il progetto Craft-Up viene lanciato nel 2025 proprio in risposta all’esigenza di creare una community creativa coinvolgendo artigianɜ, maker e designer che sono il nocciolo dell’associazione, oltre che lɜ espositorɜ dei market. Dal lancio del progetto sono state attivate tre edizioni dei programmi di tutoring, con 40 ore di formazione su imprenditorialità e comunicazione,e inoltre talk e momenti di skillshare.

L’inaugurazione della mostra

Wundercraft raccoglie le opere realizzate dallɜ partecipantɜ ai programmi di tutoring di Craft-Up, offrendo uno sguardo su un territorio creativo in continua evoluzione, situato al confine tra arte visiva contemporanea e artigianato d'eccellenza. L'obiettivo dell'esposizione è esplorare e definire questo spazio ibrido, celebrando la capacità della maestria tecnica e del saper fare di generare meraviglia, emozione e stupore.

L'inaugurazione è prevista per venerdì 10 luglio alle 19 nella Galleria di Stampé, nuovo Atelier di Comunità concepito come laboratorio sociale in cui arte, impresa e inclusione si incontrano. La collaborazione con Emporium APS si estende oltre l'esposizione: Stampé è infatti la sede che ospita le attività formative della terza edizione del programma di tutoring CRAFT-UP.

La sera di apertura al pubblico si arricchisce anche con il talk alle 19,30 “Fateci spazio! una nuova concezione dei luoghi della creatività emergente”, con Sonia Vacca, co-fondatrice di àprile festival, Valentina Sacchetto, coordinatrice di DesTEENazione Torino e Vittorio Campanella, curatore della galleria di Stampé.