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Economia e lavoro | 10 luglio 2026, 09:17

Cantieri fermi della Metro1, l'ira dei sindacati: "Situazione gravissima per lavoratori e cittadini"

Feneal uil chiede pagamento stipendi e ricollocazione immediata delle maestranze

Anche i sindacati protestano per il blocco della Metro1

Anche i sindacati protestano per il blocco della Metro1

"La situazione è gravissima e serve un intervento immediato. I lavori sono fermi e operai e impiegati della Ici spa sono senza stipendi". È quanto dichiara Claudio Papa, segretario generale del sindacato edile FenealUil Piemonte, in merito alla situazione dei lavori di prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino.

"Siamo molti preoccupati – afferma – per l'occupazione e per la realizzazione di un'infrastruttura fondamentale per la mobilità del territorio".

"Oltre ai gravi disagi per la popolazione legati al blocco dell'opera – denuncia Claudio Papale maestranze non percepiscono neanche la cassa integrazione e rischiano il licenziamento".

"Temiamo – conclude il leader degli edili della Uil – che i tempi per la riattivazione del cantiere siano molti lunghi. Chiediamo quindi che vengano versati gli stipendi non pagati e che i lavoratori vengano subito ricollocati altrove. Governo e Istituzioni devono intervenire rapidamente: non c'è più tempo da perdere".

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