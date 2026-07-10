L'estate 2026 di Albertoandrea ha il gusto della granita all'"Aperitivo Italiano"

Accanto ai gelati premiati con i Due Coni del Gambero Rosso, l'estate 2026 della Gelateria Albertoandrea di Nichelino punta con decisione sulle granite, preparate secondo la tradizione siciliana grazie a un accurato bilanciamento degli ingredienti e a una lenta mantecatura che dona al prodotto una consistenza vellutata, capaci di evocare immediatamente il sapore delle estati del Sud.

Tra le novità della stagione spicca Crodino, una granita che reinterpreta in chiave fresca e contemporanea uno dei grandi classici dell'aperitivo italiano. Realizzata con il celebre analcolico dalle caratteristiche note amare e agrumate, viene completata da una pioggia di arachidi sabbiate, croccanti e leggermente dolci, omaggio agli aperitivi dei bar di provincia di qualche decennio fa. Un piccolo viaggio nella memoria, tra tovagliette cerate, chiacchiere estive e le hit degli anni Ottanta, trasformato in un dessert da gustare rigorosamente al cucchiaino.

La proposta cambia ogni giorno nel corso dell'estate, ma mantiene sempre sei gusti disponibili in vetrina così da offrire sempre una selezione capace di soddisfare i palati più diversi. I gusti ruotano seguendo la stagionalità, l'ispirazione del laboratorio e le preferenze della clientela, alternando grandi classici e proposte più originali. Tra quelli protagonisti dell'estate 2026 figurano limone, mandorla, fragola, caffè, chinotto, cioccolato, gelsi e la novità Crodino.

Ogni granita può essere gustata nella sua essenzialità oppure arricchita con un soffice ciuffo di panna montata o servita all'interno della tradizionale brioche col tuppo, per un'autentica esperienza ispirata alla migliore tradizione siciliana. Una proposta dinamica che conferma la volontà di Albertoandrea di affiancare alla ricerca sul gelato una continua sperimentazione anche nel mondo della granita, offrendo per tutta l'estate nuove occasioni di scoperta ai clienti più golosi.