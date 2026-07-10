Dermopigmentazione e PMU: i nuovi Protocolli di insegnamento di Rosanna Dell’Olio

Dopo oltre venticinque anni di esperienza nel settore della dermopigmentazione professionale, Rosanna Dell'Olio annuncia la ripresa dei corsi di formazione e dei percorsi Master a partire da settembre 2026.

Docente internazionale e professionista riconosciuta nel mondo del trucco permanente , della tricopigmentazione e della dermopigmentazione paramedicale, Rosanna Dell'Olio sta attualmente lavorando alla revisione completa dei propri programmi didattici con l'obiettivo di offrire una formazione ancora più moderna, strutturata e orientata ai risultati.

Il progetto prevede la creazione di nuovi protocolli operativi sviluppati sulla base dell'esperienza maturata in migliaia di trattamenti eseguiti negli anni, dell'attività di docenza internazionale e del continuo aggiornamento tecnico nel settore della dermopigmentazione avanzata.

Nuovi corsi base per chi desidera iniziare una professione

I corsi base saranno progettati per accompagnare l'allievo passo dopo passo nell'apprendimento della professione. L'obiettivo è fornire una preparazione concreta e professionale, permettendo agli allievi di costruire solide fondamenta prima di affrontare percorsi di specializzazione avanzata.

Master specialistici per professionisti del settore

Accanto alla formazione base, saranno nuovamente disponibili i percorsi Master dedicati agli operatori già qualificati che desiderano perfezionare la propria tecnica.

Ogni percorso sarà costruito attorno a protocolli esclusivi studiati per migliorare precisione, sicurezza, armonia del risultato e gestione dei casi più complessi.

Un metodo costruito sull'esperienza reale

La nuova struttura didattica nasce dall'esigenza di trasferire agli allievi non soltanto una tecnica, ma un vero metodo di lavoro.

L'esperienza accumulata in oltre due decenni di attività professionale, l'insegnamento in numerose classi internazionali e la gestione di trattamenti correttivi e paramedicali hanno contribuito alla creazione di un percorso formativo orientato alla qualità e alla crescita professionale.

Apertura iscrizioni

I nuovi programmi formativi verranno presentati ufficialmente nelle prossime settimane.

Le iscrizioni ai corsi di settembre saranno aperte a numero limitato per garantire un apprendimento personalizzato e un elevato livello di affiancamento pratico.

Per ricevere informazioni in anteprima sui nuovi corsi base e Master dermopigmentazione e PMU , sarà possibile richiedere una consulenza formativa direttamente a Rosanna Dell'Olio .

La formazione non è semplicemente insegnare una tecnica. È trasmettere esperienza, metodo, sicurezza e la capacità di creare risultati che valorizzino realmente ogni persona. Questo sarà il cuore della nuova Academy di Rosanna Dell'Olio.

Formazione tecnica, responsabilità professionale e sicurezza

Uno degli aspetti centrali dei nuovi percorsi formativi sarà l'approfondimento delle normative igienico-sanitarie che regolano la professione della dermopigmentazione. Oltre all'apprendimento delle tecniche operative, gli allievi verranno formati sull'importanza di lavorare nel pieno rispetto delle normative vigenti, tutelando sia il professionista sia il cliente.

Durante i corsi verranno affrontati temi fondamentali quali la corretta gestione degli ambienti di lavoro, la sterilità e la sicurezza delle procedure, l'utilizzo di materiali certificati, la tracciabilità dei prodotti impiegati e le responsabilità professionali dell'operatore.

Particolare attenzione sarà dedicata al consenso informato, strumento essenziale per una pratica professionale trasparente e consapevole. Gli allievi impareranno come effettuare una consulenza completa, raccogliere correttamente le informazioni anamnestiche, illustrare benefici, limiti e possibili controindicazioni del trattamento e documentare ogni fase del percorso.

L'obiettivo della formazione non sarà esclusivamente quello di creare operatori preparati dal punto di vista tecnico, ma professionisti consapevoli dell'importanza dell'etica professionale, della sicurezza e del rispetto delle normative che disciplinano il settore. In un mercato in continua evoluzione, la competenza tecnica deve sempre essere accompagnata da una solida preparazione normativa e sanitaria.

La filosofia didattica di Rosanna Dell'Olio si basa su un principio fondamentale: un buon risultato estetico nasce prima di tutto da procedure corrette, ambienti idonei, documentazione adeguata e dal rispetto delle regole che tutelano la salute del cliente.









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