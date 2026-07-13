La lunga estate calda dell'edilizia in Piemonte: "Rincari fino al 20%, dura restare in piedi"

Materie prime, energia e credito: è l’estate calda dell’edilizia del Piemonte con le imprese delle costruzioni impegnate nella fase decisiva di realizzazione degli investimenti del PNRR (entro giugno 2026) ma ancora sotto pressione per i costi di produzione. L'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato evidenzia come le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno già prodotto effetti rilevanti sui mercati delle materie prime e dell'energia. A maggio 2026 i prezzi dei metalli e dei minerali hanno registrato un aumento su base annua del 39,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre il prezzo dell'alluminio è cresciuto, sempre su base annua, del 49,7% (l'Italia che importa dal Medio Oriente il 13,7% del proprio fabbisogno di alluminio).

Rincari diffusi mettono in crisi la filiera delle costruzioni

Rincari diffusi anche per altre materie prime fondamentali per la filiera delle costruzioni. A marzo i prezzi all'importazione risultano in aumento dell'8,8% per la metallurgia e i prodotti in metallo e del 7,3% per il legno e i prodotti in legno. Le imprese segnalano oggi aumenti attesi mediamente attorno al 20% per bitume, materie prime polimeriche, trasporti e prodotti ad alta intensità energetica, tra cui laterizi e materiali per l'edilizia.

Per le imprese artigiane delle costruzioni e dell'impiantistica il problema non riguarda soltanto il rischio di nuovi rincari. Negli ultimi cinque anni i prezzi alla produzione di numerosi materiali utilizzati nei cantieri hanno già accumulato aumenti significativi. Parquet assemblato, prodotti in calcestruzzo, strutture metalliche, carpenteria in legno, cemento, malte, vetro e laterizi mostrano incrementi compresi tra il 2,5% e il 5,5%.

“Le nuove tensioni internazionali si innestano quindi su una filiera che non ha ancora completamente assorbito gli effetti delle forti impennate dei costi registrate a partire dal 2021 – rileva Enzo Tanino, Presidente Confartigianato Piemonte edilizia – ma nonostante queste criticità, il settore continua a rappresentare uno dei principali motori della crescita economica, anche se si prevede un rallentamento dell’attività nel corso dell’estate”.

"Pnrr tiene in piedi la crescita"

La tenuta del comparto resta strettamente legata alla fase conclusiva del PNRR: gli investimenti attivati dal Piano hanno svolto un ruolo determinante nel sostenere la crescita economica degli ultimi anni.

“A rendere più complesso il quadro contribuisce anche il costo del credito – commenta Giorgio Felici, Presidente di Confartigianato Piemonte - ad aprile 2026 il tasso medio applicato alle imprese ha raggiunto il 3,65%, in aumento rispetto al 3,49% di marzo e superiore di oltre due punti percentuali rispetto ai livelli precedenti all'avvio della stretta monetaria della BCE. Una dinamica che pesa soprattutto sulle piccole imprese e che rischia di rallentare ulteriormente gli investimenti necessari per la crescita del settore”.

Tante le incognite guardando oltre il 2026

"L'estate 2026 si apre con cantieri ancora pieni ma con imprese che continuano a guardare con crescente preoccupazione all'evoluzione dello scenario internazionale – chiarisce Tanino – la sfida sarà completare gli investimenti del PNRR senza che una nuova fiammata dei costi energetici e delle materie prime comprometta la sostenibilità economica delle aziende. I cantieri devono essere conclusi entro le scadenze previste ma diventano più vulnerabili quando aumentano i costi e si aggravano le criticità negli approvvigionamenti."

"L'edilizia continua a essere uno dei principali motori dell'economia, ma occorre guardare oltre l'orizzonte del 2026 – conclude Tanino - sarà fondamentale programmare una nuova stagione di investimenti dedicata alla messa in sicurezza del territorio, alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione energetica degli edifici. Le imprese chiedono un quadro stabile e strutturale di incentivi che consenta di accompagnare la transizione del patrimonio edilizio italiano e di garantire continuità agli investimenti”.