Le pmi torinesi del mondo del cibo si affidano agli influencer: 8 guru raccontano il nostro meglio ai loro due milioni di follower

Sono 8, ma possono vantare oltre due milioni di follower soltanto tramite Instagram (e decine di milioni di visualizzazioni). Ecco la squadra speciale che Confapi, ICE Agenzia, UnionAlimentari Confapi e API Torino hanno chiamato in città per promuovere la qualità italiana attraverso il racconto digitale delle imprese e dei territori. Una tre giorni che si è conclusa ieri e che ha visto protagonisti influencer provenienti da Canada, Cina, Corea del Sud, Colombia, Argentina, Grecia e Croazia.



Insieme riuniscono una community di oltre 2 milioni di follower su Instagram – senza considerare il mercato cinese, che utilizza piattaforme social dedicate – e, grazie ai loro contenuti, raggiungono un'audience di decine di milioni di visualizzazioni. Una straordinaria cassa di risonanza internazionale che offrirà alle PMI coinvolte un'importante opportunità di promozione, valorizzando le eccellenze agroalimentari piemontesi sui principali mercati esteri.



In questi giorni hanno effettuato un vero e proprio "tour enogastronomico" tra la provincia di Torino e quella di Cuneo e questa sera si terrà la serata conclusiva alla presenza dell’Assessore alle attività produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, la vicesindaca di Torino, Michela Favaro, il presidente Unionalimentari API Torino Mauro Castellano e il Presidente Unionalimentari Confapi Paolo Uberti.



Al tour hanno partecipato la Pascal di Trofarello, Casa del Caffè Vergnano di Santena, Tartuflanghe di Piobesi d’Alba, Savurè di Torino, Molino Peila di Valperga, Pastificio Girardi di Leinì, Perrero Caffè di San Carlo Canavese e Taurocaf – Caffè Alberto di Mappano. Quindi Pariani di Givoletto, Boella & Sorrisi, Galup, Streglio e Alberto Marchetti.

Con l’edizione 2026, giunta al suo terzo appuntamento, l’iniziativa conferma il successo di un modello di promozione innovativo che mette in rete istituzioni, associazioni e imprese per valorizzare il Made in Italy autentico e accompagnare le PMI nei percorsi di internazionalizzazione attraverso gli strumenti della comunicazione digitale.