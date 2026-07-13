Basket, la Reale Mutua Torino inserisce Stefano Faloppa nel reparto lunghi

Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Stefano Faloppa, che ha sottoscritto un accordo biennale con il club gialloblù.

Ala/centro classe 2002, 205 cm di altezza, Faloppa arriva sotto la Mole dopo aver chiuso un lungo percorso sportivo e accademico negli Stati Uniti, partendo dalla high school, passando poi per i junior college e fino alla Division I della NCAA. Nella sua ultima stagione oltreoceano ha giocato per i New Haven Chargers, nella Northeast Conference, dove ha registrato medie di 6.2 punti e 4.4 rimbalzi a partita, tirando con il 35.6% dall’arco.

“Sono molto felice di aver firmato il mio primo contratto da professionista in Italia a Torino, in una grande città e una realtà cestistica storica,” sono le prime parole di Stefano Faloppa da nuovo giocatore gialloblù. “Vengo da un lungo percorso negli Stati Uniti, durato sette anni, in cui ho avuto modo di lavorare e sviluppare il mio gioco, crescendo sia fisicamente che tecnicamente. Arrivo in Serie A2 da matricola, con voglia di dimostrare di meritarmi questa grande opportunità che mi ha dato coach Moretti.”

“Stefano rientra in Italia dopo una lunga esperienza statunitense, abbiamo deciso di ingaggiarlo con l’idea di coprire il ruolo di backup delle posizioni 4 e 5,” lo presenta coach Paolo Moretti. “Lungo bidimensionale, che ha capacità di attaccare vicino al ferro e di colpire dal perimetro, metterà al nostro servizio la sua energia, determinazione e voglia di competere nel nostro campionato.”

LA CARRIERA DI STEFANO FALOPPA

Nato a Portogruaro il 29 settembre 2002 e nipote d’arte (suo zio Egidio Delle Vedove vinse uno scudetto con la Virtus Roma nel 1983), Stefano Faloppa ha iniziato a giocare a pallacanestro in Friuli Venezia-Giulia tra Balonsesto, Nuovo Basket 2000 Pordenone e 3S Basket Cordenons, prima di ricevere la chiamata dalla Stella Azzurra Roma per proseguire la sua formazione in un programma giovanile d’eccellenza come quello capitolino, condividendo anche tre stagioni con il suo futuro compagno di squadra gialloblù Matteo Ghirlanda. Nel 2018, attirato dal mondo del basket americano, decide di intraprendere un percorso oltreoceano. Frequenta per due anni la Holy Cross Prep nel New Jersey, andando a formare un quartetto tricolore con Gianmarco Arletti, Giovanni Cessel e Gabriele Bisceglie.

Dopo il diploma e un anno da postgraduate alla Spire Academy in Ohio, intraprende la strada dei junior college per continuare a prepararsi in vista di una chiamata dalla NCAA. Il Monroe College a New York gli dà questa possibilità e, dopo due anni di continua crescita, accetta la proposta della University of Tennessee-Martin per esordire in Division I. Al termine del suo primo anno a UTM, decide di inserire il suo nome nel transfer portal e passa a New Haven, sempre in Division I. Nella sua ultima stagione a stelle e strisce è costantemente in quintetto base per i Chargers, con medie di 6.2 punti e 4.4 rimbalzi in 26.2 minuti di utilizzo, mostrando anche abilità da stretch big con il 35.6% dall’arco. Chiuso il suo percorso americano, per Faloppa è arrivato il momento di tornare da professionista in Italia, accettando la chiamata della Reale Mutua Basket Torino.