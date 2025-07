Agnelli, i fratelli Elkann fanno pace col Fisco: "Definito un accordo con l'Agenzia delle Entrate"

“John, Lapo e Ginevra Elkann, con l’obiettivo di chiudere rapidamente e definitivamente una vicenda dolorosa sul piano personale e familiare, hanno raggiunto una definizione complessiva con l’Agenzia delle Entrate delle potenziali controversie attinenti agli oneri tributari su di essi potenzialmente gravanti quali eredi di Donna Marella Agnelli”. Così, in una nota, un portavoce dei fratelli Elkann in riferimento alle vicende che da qualche tempo accompagnano la famiglia.

“Tale definizione è stata conclusa senza alcuna ammissione neppure tacita o parziale della fondatezza delle contestazioni inizialmente ipotizzate. Inoltre sono in atto interlocuzioni con la Procura della Repubblica di Torino, il cui esito non è al momento definito. Nel rispetto di tutti gli organi coinvolti, non abbiamo commenti da rilasciare sul procedimento, che è tuttora in corso", conclude un portavoce.