Pian dell’Alpe, il nuovo agriturismo punta all’apertura in inverno

Potrebbe venire aperto già nell’inverno il nuovo agriturismo di Pian dell’Alpe di Usseaux. A inizio luglio è stata inaugurata la ristrutturazione della parte centrale dell’edificio di proprietà comunale risalente agli anni ottanta. La struttura ospita anche l’abitazione e la stalla utilizzata stagionalmente da un pastore.

“La parte centrale dell’edificio è stata coibentata ottenendo la certificazione CasaClima per l’alta prestazione energetica. In questo modo potrà essere utilizzata anche d’inverno” spiega la sindaca Cristina Cappelletti. Il nuovo agriturismo è dotato di pannelli fotovoltaici e di una stufa a legna che può essere usata sia per riscaldare che per cucinare. “Anche l’interno è strato ristrutturato con la creazione dei bagni, di una sala che può ospitare una quarantina di persone e di una cucina” aggiunge la sindaca.

Il costo totale dell’intervento, iniziato poco dopo la pandemia, è di 386.963 euro e parte della spesa, cioè 180mila euro, è stata coperta al contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

“Quest’anno sono state terminate le rifiniture dell’edificio e ad aprile abbiamo pubblicato il bando per la gestione che è stata assegnata ai fratelli Chiara ed Enrico Cavaglià che dovranno arredare e attrezzare l’agriturismo – dichiara Cappelletti –. La loro volontà sarebbe di aprire già nell’inverno o al più tardi la prossima estate”.

Assieme al punto ristoro Alpe Pintas, il nuovo agriturismo è la seconda struttura di proprietà comunale attiva a Pian dell’Alpe dove sono aperte anche due attività private.