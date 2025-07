Bottiglie di vetro nel cortile della scuola Chagall: la Circoscrizione chiede soluzioni per la sicurezza dei bambini

Bottiglie di vetro nel cortile della scuola dell'infanzia Marc Chagall: la Circoscrizione 7 chiede soluzioni per la sicurezza dei bambini. Il cortile della scuola comunale ogni mattina deve essere ripulito dalle bottiglie di vetro lanciate attraverso l'inferriata lungo il giardino dal lato di corso Emilia. A sollevare il problema è stata la consigliera di Fratelli d'Italia Patrizia Alessi, che ha presentato un'interpellanza al sindaco: "La situazione di questa scuola è peggiorata - ha commentato - anni fa si era parlato di mettere una rete intorno alla cancellata della scuola ma non è mai andato in porto. Ogni mattina devono togliere le bottiglie lanciate soprattutto da corso Emilia e di notte qualcuno dorme nel giardino, dove giocano i bambini. Chiedo se la Giunta comunale sia a conoscenza della questione e se abbia qualcosa in progetto".

La possibilità di mettere una rete è stata però esclusa dalla maggioranza della Circoscrizione dopo che la consigliera PD Maria Zindato, insegnante e dirigente scolastica, ha raccontato l'esperienza della sua scuola che, dopo aver provato a installare una rete per lo stesso motivo, ha visto aumentare i "lanci" di bottiglie dall'alto, trovandosi a dover raccogliere non più le bottiglie intere ma i cocci di vetro.

L'atto di Alessi è stato quindi emendato per rimuovere la questione della rete, venendo approvato comunque come richiesta di informazioni alla Giunta sulle possibilità che intervenga in merito alla sicurezza del cortile della scuola Chagall.