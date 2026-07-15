Il 4 ottobre la camminata per i 1300 anni dell'Abbazia di Novalesa

Le celebrazioni per i 1300 anni dalla fondazione dell’Abbazia di Novalesa proseguono il 4 ottobre 2026 con l’organizzazione di Sulla Via dell’Abbazia, la camminata ludico-motoria non competitiva che unisce sport, valorizzazione del paesaggio e riscoperta culturale lungo i sentieri della Val Susa.

L'iniziativa, organizzata dall'A.S.D. IRIDE, affiliata Libertas APS, si snoderà su un percorso di 14 chilometri con partenza da Susa alle 9,30 e arrivo al suggestivo complesso monastico di Novalesa. Lungo l'itinerario, che ricalca i cammini storici della Via Francigena, i partecipanti avranno la possibilità di effettuare visite guidate all'interno dell'Abbazia e di usufruire, al termine della camminata, di un ristoro curato dalla Proloco e dal Gruppo Alpini di Novalesa.

L'evento è realizzato con il patrocinio e il contributo economico della Città metropolitana di Torino che, proprietaria di questo gioiello di arte, fede, storia e cultura, ha riconosciuto l’alto valore progettuale e l'impatto strategico dell'iniziativa nell’ambito delle celebrazioni dell’Abbazia di Novalesa.

Iscrizioni dirette: https://live.idchronos.it/it/gara/8354/sulla-via-dellabbazia-1-edizione

Regolamento e info: https://www.viafrancigenamarathonvaldisusa.it/novalesa-2026

Info: www.irideasd.it – info@irideasd.it o info@viafrancigenamarathonvaldisusa.it