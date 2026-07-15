Sabato 18 luglio, alla Rsa "Mazzarello" di Torino, il concerto "Raccontando la TV"

Un viaggio nella memoria collettiva attraverso le colonne sonore e le sigle che hanno accompagnato intere generazioni davanti al piccolo schermo.

È questo il filo conduttore di "Raccontando la TV", il concerto con proiezioni in programma sabato 18 luglio alle 16 alla Rsa "Mazzarello" di via Santa Maria Mazzarello 114 a Torino, organizzato da Antidogma Musica in collaborazione con la Residenza per anziani.

Protagonista dell'appuntamento sarà il maestro Luigi Giachino, che accompagnerà il pubblico al pianoforte e nella narrazione, conducendolo in un percorso emozionale dedicato alle trasmissioni televisive che hanno lasciato un segno nella memoria di milioni di italiani.

Lo spettacolo rievoca l'epoca in cui la televisione era considerata una vera e propria "scatola magica", capace di portare nelle case cultura, informazione e intrattenimento, con particolare attenzione ai brani musicali che ne hanno caratterizzato la storia.

Il programma propone musiche di grandi compositori italiani, tra cui Nicola Piovani, Andrea Guerra, Ennio Morricone, Franco Piersanti, Pino Calvi, Nino Rota e Angelo Francesco Lavagnino, in un susseguirsi di ricordi ed emozioni che intrecciano immagini e musica.

Pianista, compositore e docente di fama internazionale, Luigi Giachino ha conseguito i diplomi in pianoforte e composizione perfezionandosi con Vincenzo Vitale e Gilberto Ferrari.

Nel corso della sua carriera ha composto opere cameristiche, sinfoniche e liriche, balletti e musiche di scena, collaborando con importanti istituzioni e realtà culturali, tra cui Rai, Città di Torino e Università di Torino.

Dal 1990 è titolare della cattedra di Composizione al Conservatorio di Genova di cui, dal giugno 2024, è diventato direttore.

L'ingresso al concerto è di 5 euro.

Info: stampa.antidogmamusica@gmail.com

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