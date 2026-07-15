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Eventi | 15 luglio 2026, 11:09

“L’odore della notte”, il cinema va in scena sul prato dell’Imbarchino nelle sere d’estate

Appuntamento domenica 19 luglio alle 21

“L’odore della notte”, il cinema va in scena sul prato dell’Imbarchino nelle sere d’estate

L’ottava edizione di ImbarKino – Il Cinema nel prato continua – sul pratone antistante l’Imbarchino – domenica 19 luglio, alle 21.00, con la proiezione del film L’odore della notte (ITA, 1998), del regista Claudio Caligari.

“L’odore della notte” è la seconda fatica di Claudio Caligari, uscito a circa quindici anni di distanza da “Amore Tossico”. Roma, anni Settanta, un gruppo di rapinatori attraversa la notte inseguendo denaro, adrenalina e possibilità di fuga. Ispirato a fatti reali, il film racconta una periferia sospesa tra desiderio di riscatto e autodistruzione, con uno sguardo crudo e profondamente umano. La proiezione vede la collaborazione di Reframe Fest, associazione culturale sperimentale dove metodologie, competenze e visioni diverse convergono e si ibridano, dando vita a progetti in grado di rinnovare i linguaggi e le strutture del mondo culturale.

Questo e gli altri film della rassegna cinematografica, selezionati da Riccardo Lazzarato, attraversano un’Italia inquieta capace di rappresentarsi come moderna e all'avanguardia ma costretta, proprio per questo, a fare i conti con le proprie ossessioni e i propri fantasmi. Tutti i film sono sottotitolati in lingua inglese. In caso di pioggia, la proiezione verrà posticipata, in ordine di palinsesto, alle domeniche 23 e 30 agosto, immediatamente successive alla chiusura della rassegna. La manifestazione, che fa parte del progetto “Che Bella Estate! 2026 – 2027”, è realizzata da Imbarchino e Banda Larga APS, in collaborazione con Seeyousound International Music Film Festival, Reframe Fest, Erik Negro, Nocturno e con il sostegno di Città di Torino, Fondazione per la Cultura Torino, Circoscrizione 8 e Va Lentino srl Società Benefit.

Gli altri film in rassegna:

  • 26 luglio: I viaggiatori della sera (ITA, 1978), di Ugo Tognazzi
  • 2 agosto: Non si sevizia un paperino (ITA, 1972), di Lucio Fulci
  • 9 agosto: Sbatti il mostro in prima pagina (ITA, 1972), di Marco Bellocchio
  • 16 agosto: Lazzaro felice (ITA, 2018), di Alice Rohrwacher

«L’Imbarchino è uno spazio culturale che mette in relazione persone diverse, favorendo l’incontro, la partecipazione e la condivisione – dichiara Simone Barisone, coordinatore attività culturali di Imbarchino – I titoli della rassegna di quest’anno sono stati scelti proprio per offrire a tutte e tutti momenti di svago ma anche un’occasione di riflessione sui temi del lavoro, delle periferie, delle fragilità sociali e dell’informazione, ripercorrendo l’inquietudine dell’Italia di ieri per leggere meglio il presente».

L’attività culturale dell’Imbarchino è progettata da Banda Larga APS, concessionaria dello spazio insieme ad Amici dell'Imbarchino e AEGEE Torino. Tutti gli eventi si inseriscono nel programma culturale “Che Bella Estate! 2026 - 2027”, progetto della Città di Torino in collaborazione con Fondazione per la Cultura Torino. Per restare aggiornati sugli eventi di Imbarchino e del cinema all’aperto consultare il sito www.imbarchino.space, ma anche sui profili social e sull’apposito canale Telegram dedicato agli eventi t.me/imbarchinoeventi. 

comunicato stampa

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