Nichelino, la comicità di Franco Neri accende il Sonic Garden

Dopo un avvio scoppiettante, con la serata da tutto esaurito che ha avuto come protagonista Davide D'Urso, prosegue a Nichelino la prima edizione del Sonic Garden, la rassegna di eventi estivi che ha come punto di riferimento l'Open Factory.

Dopo Davide D'Urso ecco Franco Neri

Alle porte c'è un altro evento attesissimo, quello con la simpatia di Franco Neri, l'artista lanciato da Zelig che in breve tempo è diventato un fenomeno nazionale. L'appuntamento è domani, giovedì 16 luglio, a partire dalle ore 21 con "Comedy Wine - 4 risate e 4 calici".

Si annuncia una serata speciale dove il piacere della degustazione incontra l'ironia di uno dei volti più amati della comicità italiana. Franco Neri sarà protagonista di uno spettacolo coinvolgente e divertente, accompagnato da un percorso enogastronomico pensato per esaltare sapori e convivialità.

Gli altri appuntamenti del weekend

17 LUGLIO 2026

ore 19 LIBRI AL BANCONE - ENRICO PANDIANI

La terza dimensione - Modera Michele Pandini

ore 21 - SOUL DEEP BAND

INGRESSO LIBERO

Lo spettacolo live dei Soul Deep è carico di energia e la comunicazione bidirezionale che si instaura con il pubblico è sempre emozionante e coinvolgente. Il repertorio si sviluppa con una scaletta SOUL e BLUES di pezzi storici e non, riproposti in chiave moderna con arrangiamenti originali.