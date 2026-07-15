Fondo Vesta, Conticelli (Pd): "Come prevedibile le famiglie stanno ricevendo le comunicazioni del “ritenta sarai più fortunato”

"In questi giorni le famiglie piemontesi che hanno fatto domanda per il Fondo Vesta si stanno vedendo recapitare una mail da piattaforma in stile “Ritenta sarai più fortunato”. Così la consigliera regionale Dem, Nadia Conticelli, punta il dito verso la giunta Cirio per un provvedimento che ha fin da subito scatenato confronti e polemiche tra maggioranza e opposizione.

"Come avevamo denunciato, oltre ai disagi per la piattaforma bloccata nel giorno del Click Day, alle ore perse dalle famiglie in orario di lavoro, all’esclusione di tutti coloro che lo hanno potuto accedere con spid e mezzi informatici ad una misura per la fragilità economica e sociale, ora la prevedibile beffa . Senza criteri né graduatorie, le famiglie sono premiate o escluse solo in base alla tempistica del click , senza peraltro alcuna trasparenza né possibilità di ricorsi". "Riteniamo che le famiglie piemontesi meritino dignità, attraverso interventi strutturali. Si scelga quale target si vuole inserire nella misura, si faccia una graduatoria su base di priorità e si trovino le coperture sufficienti, andando oltre la sterile e dannosa propaganda alla quale questa Giunta ci sta purtroppo abituando".