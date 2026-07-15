Mirafiori, adesso anche il Governo spinge su nuovi volumi. Urso: "Serve un terzo modello"

Per Mirafiori "probabilmente sarà necessario un terzo modello". Adesso anche il Governo, tramite il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, spinge su questo fronte per dare un impulso alla produzione automobilistica torinese (e non solo). Lo ha fatto rispondendo al question time alla Camera, in queste ore. Una posizione, dunque, che vede il mondo della politica a quello dei sindacati. Proprio ieri, in occasione del tavolo nazionale automotive, si era tornati a parlare di questa soluzione, che vada ad affiancare la 500 elettrica e la nuova arrivata ibrida.



Sempre parlando di Stellantis, Urso segnala come si "registra finalmente un'inversione di tendenza dopo l'anno orribile 2025. Nel 2026 la produzione è infatti in crescita con una media superiore al 15% perché Stellantis si è mossa prima di altri, anche su sollecitazione del governo, mentre le altre case automobilistiche sono ancora in mezzo al guado nel pieno della tempesta".