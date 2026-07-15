Politica, a Beinasco nasce il gruppo consiliare di Azione

Azione rafforza la propria presenza sul territorio piemontese con la costituzione del nuovo gruppo consiliare a Beinasco, formato dai consiglieri comunali Valerio Ghirardotto, Ilario Guarneri e Alfredo Di Luca, provenienti da esperienze civiche.

Il sostegno alla maggioranza di Cannati

Il gruppo sosterrà la maggioranza guidata dal sindaco Daniel Cannati, confermando un impegno politico improntato alla responsabilità amministrativa e al buon governo.

"Il nostro obiettivo è sempre stato quello di mettere al centro i cittadini, impegnandoci ogni giorno per contribuire a rendere Beinasco una città migliore per tutti", dichiarano i consiglieri. "Per questo abbiamo scelto di aderire ad Azione, dando vita a un nuovo gruppo consiliare all'interno del Consiglio comunale. Non si tratta di una rottura, ma del naturale approdo in un partito nazionale che si riconosce nei valori liberal-riformisti, principi che hanno sempre caratterizzato il nostro percorso politico". La scelta nasce dalla volontà di intraprendere un nuovo percorso politico e amministrativo, fondato su un progetto capace di rafforzare il dialogo tra cittadini e istituzioni e di affrontare con maggiore efficacia le sfide del territorio.

Ruffino: "Un partito sempre più radicato"

Soddisfazione viene espressa anche dalla segretaria regionale di Azione e deputata Daniela Ruffino, che ha seguito direttamente il percorso di costituzione del gruppo: "È un risultato che mi rende particolarmente soddisfatta perché rappresenta un ulteriore passo nel percorso di radicamento di Azione in Piemonte e conferma la capacità del nostro partito di attrarre amministratori che condividono un modo serio e concreto di fare politica".

Per Ruffino la nascita del gruppo consiliare in un Comune di oltre 17 mila abitanti rappresenta "un traguardo importante e, allo stesso tempo, un nuovo punto di partenza». Azione opererà con spirito costruttivo, sostenendo il sindaco Daniel Cannati a cui riconosciamo il grande lavoro di rinnovamento portato avanti durante il suo mandato e valutando ogni scelta esclusivamente nell’interesse della comunità".