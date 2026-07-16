Il Dg del Poli eletto presidente dell'associazione che raccoglie tutte le università: Tedesco alla guida di Codau

Il Direttore Generale del Politecnico di Torino, Vincenzo Tedesco, è stato eletto oggi Presidente del CODAU – l’Associazione dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie – per il mandato 2026-2029.

Ad affiancarlo nella nuova governance, eletta con la lista “Fare rete per crescere insieme”, saranno Lucia Colitti, Direttrice Generale dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", nel ruolo di Vicepresidente vicaria, e Pietro Di Benedetto, Direttore Generale dell'Università degli Studi dell'Aquila, in qualità di Vicepresidente.

La nuova Presidenza sarà supportata da una Giunta composta da rappresentanti di numerosi Atenei italiani, con l'obiettivo di consolidare il ruolo del CODAU quale punto di riferimento per i Direttori Generali e i dirigenti universitari e interlocutore tecnico-istituzionale del sistema universitario nazionale.

L'elezione di Vincenzo Tedesco rappresenta un importante riconoscimento anche per il Politecnico di Torino, che conferma così il proprio contributo ai processi di innovazione, sviluppo organizzativo e modernizzazione del sistema universitario italiano.

“Sono onorato della fiducia che la comunità del CODAU ha voluto accordarmi – dichiara Vincenzo Tedesco, Direttore Generale del Politecnico di Torino e neo Presidente del CODAU – L'esperienza maturata al Politecnico di Torino mi ha insegnato quanto il confronto tra Atenei e la condivisione di competenze siano determinanti per affrontare le sfide che attendono il sistema universitario. Il nostro impegno sarà quello di promuovere una collaborazione sempre più stretta tra le amministrazioni universitarie, valorizzando le migliori esperienze e contribuendo, con competenza e capacità di proposta, all’inclusività e al dialogo con le istituzioni sui temi strategici per il futuro dell'università italiana”.

Tra le priorità del nuovo mandato figurano il rafforzamento del ruolo della dirigenza universitaria, la revisione del modello di finanziamento degli Atenei, la valorizzazione delle professionalità tecnico-amministrative, la sostenibilità della fase successiva al PNRR, la trasformazione digitale, l'intelligenza artificiale e la cybersecurity. Un ruolo centrale sarà affidato alle Aree Tematiche del CODAU, chiamate a sviluppare analisi, strumenti e proposte a supporto dell'intero sistema universitario.

Nel corso del primo anno di attività saranno avviati l'Osservatorio sul Fondo di Finanziamento Ordinario, il documento sul ruolo del Direttore Generale, il rilancio della formazione pre-ruolo per i Direttori Generali, la progettazione della piattaforma digitale CODAU e la predisposizione dei primi position paper sui principali temi strategici per il sistema universitario.

La nuova Presidenza inizierà fin dalle prossime settimane un percorso di ascolto e confronto con gli associati, con l'obiettivo di rafforzare la capacità del CODAU di rappresentare le esigenze degli Atenei italiani e contribuire allo sviluppo di un sistema universitario sempre più innovativo, efficiente e orientato al servizio del Paese.