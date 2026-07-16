Il Politecnico di Torino e il Polo Biomedicale di Saluggia siglano un accordo per l’innovazione scientifica, la ricerca e la formazione

Il Politecnico di Torino e il Polo Biomedicale di Saluggia avviano una collaborazione strategica per promuovere l'innovazione scientifica, la ricerca e la formazione nel settore biomedicale. L'intesa nasce con l'obiettivo di integrare e di valorizzare le competenze dei partner coinvolti, favorendo lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti, percorsi formativi qualificati e iniziative di trasferimento tecnologico, in grado di generare ricadute concrete sul territorio e sul sistema della salute. Il Polo Biomedicale di Saluggia, distretto industriale di rilievo internazionale per la produzione di dispositivi medici e tecnologie per la salute, riunisce le aziende Novartis, Cid, CorCym, Diasorin, LivaNova e MicroPort che hanno confermato con la firma dell’accordo la volontà di partecipare attivamente allo sviluppo del percorso di collaborazione.

La collaborazione, infatti, rappresenta un'opportunità per rafforzare il dialogo tra università, ricerca e impresa, creando un ecosistema capace di attrarre competenze, sostenere l'innovazione e contribuire alla crescita di un settore strategico per il Paese.

“La firma di questo protocollo d’intesa rappresenta un passo importante e concreto nella strategia del Politecnico di Torino di rafforzare il dialogo con i principali attori della ricerca e dell'innovazione presenti sul territorio, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e sociale, anche attraverso luoghi di coabitazione tra Ateneo e imprese in settori industriali strategici nel contesto regionale – commenta il rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati, videocollegato all’evento per ufficializzare la firma dell’accordo –. La collaborazione vuole consolidare non solo attività congiunte di innovazione tecnologica e ricerca, ma anche il consolidamento di un parco tecnologico sul tema BioMed e MedTech. Un vero Innovation Hub, uno spazio condiviso per il supporto e il potenziamento delle attività di ricerca industriale”.

“La firma di questo Protocollo - dichiara l’assessore alle attività produttive e all’internazionalizzazione della Regione Piemonte Andrea Tronzano - conferma la capacità del Piemonte di mettere in rete università e imprese per generare innovazione e sviluppo. Il Polo Biomedicale di Saluggia rappresenta un’eccellenza industriale e scientifica di valore internazionale e rafforzare il legame con il Politecnico di Torino significa investire nelle competenze, nella ricerca applicata e nella competitività del nostro territorio”.

“È significativa la sottoscrizione congiunta da parte delle sei imprese che costituiscono il Polo Biomedicale di Saluggia con l’obiettivo di mettere a sistema competenze complementari e generare valore per il territorio e con ricadute positive sul sistema della salute e sui pazienti”, commenta Alberto Audenino, docente del DIMEAS-Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale e coordinatore di PAsTISs, infrastruttura di ricerca interateneo. “Saluggia possiede un patrimonio unico di competenze, infrastrutture e capacità industriali che, grazie a questa collaborazione, potrà essere ulteriormente valorizzato, rafforzando il ruolo del Piemonte come polo di eccellenza nel settore biomedicale”.