Valsusa Emozioni da Bere: estate di vini e sapori per la Valsusa DOC

Condove si trasforma, da venerdì 18 al 20 luglio, nel cuore pulsante della quarta edizione estiva di Valsusa Emozioni da Bere. L’evento, promosso dal Consorzio di Tutela Vini DOC Valsusa, anima il centro storico con aperitivi tematici, conferenze tecniche e una mostra fotografica dedicata alla viticoltura di montagna, sviluppatasi nel tempo sui terrazzamenti della valle. La sera di sabato 19 luglio, lo chef Sandro Ostorero del ristorante Phoenix proporrà inoltre una cena con abbinamenti vini-piatti, L’evento gastronomico sarà preceduto (ore 18) da un incontro dal titolo: “La viticoltura di montagna nelle Valli: l’evoluzione del clima una opportunità per l’economia e il paesaggio”.

Vitigni storici e ospiti d’eccellenza nel calice

Protagonisti assoluti dell’evento saranno i vitigni autoctoni della Valsusa DOC. Di essi, che si potranno assaggiare nell’area degustazione, sono espressione i vini rossi Avanà e Becuet, oltre al bianco Baratuciat, divenuti col tempo l’emblema della viticoltura della valle. E non mancheranno nemmeno i vini di alcuni dei Consorzi di Tutela della Provincia di Torino: Caluso, Collina Torinese e Chierese, Pinerolese. Saranno inoltre presenti anche alcuni produttori della Savoia, con l’intento di rappresentare la continuità e varietà della cultura vinicola alpina, in un confronto tra territori che condividono storia, suolo e altitudine.

Gusto locale tra tradizione e creatività

Accanto ai vini, l’evento celebra anche i prodotti tipici della val Susa: coloro che parteciperanno all’evento potranno così assaggiare la Toma di Condove De.Co., il pane di Mocchie, i canestrelli della Valsusa, le paste di meliga e altri prodotti da forno artigianali. Inoltre i ristoratori locali aderenti alla manifestazione, proporranno menu a tema e aperitivi che, ovviamente abbinati ai vini DOC della valle, punteranno su ricette e ingredienti capaci di mostrare tutte le potenzialità della cucina montana e delle tradizioni artigianali del territorio.

Appuntamento con una viticoltura eroica

La partecipazione alla manifestazione sarà gratuita, mentre le degustazioni saranno a pagamento. Per l’intera durata dell’evento sarà anche visitabile la mostra fotografica e multimediale: Valsusa Emozioni da Bere. Il percorso fotografico sarà un’occasione per scoprire la viticoltura della val Susa, resa eroica da un terreno montano che raggiunge i 2.700 metri di altitudine e che il lavoro dell’uomo ha trasformato in una risorsa economica integrata in un paesaggio di prim’ordine.

