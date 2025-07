Un weekend di risate, magia, burattini e visite guidate al Museo delle Marionette

Venerdì 18, alle 21, Mauro Villata live : risate a volontà per la rassegna “Il cabaret che ti fa ridere… e poi pagare (se ti è piaciuto!) ”. L'ospite è il talento surreale e travolgente di Mauro Villata, volto noto di Colorado Cafè. Tra gag fulminanti, sketch inediti e tanta autoironia, sarà una serata all’insegna del buon umore. Ingresso gratuito, contributo libero di 5 euro… ma solo se lo spettacolo farà ridere.

Un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti attende il pubblico a Casa Gianduja , nel cuore del quartiere Nizza Millefonti. Dal venerdì alla domenica, l’arena estiva e la Fattoria delle Marionette si animeranno con spettacoli per tutti i gusti e tutte le età: cabaret, illusionismo, teatro di figura e racconti per i più piccoli.

Sabato 19 luglio, ore 21, “Fantastico Show” con Beppe Brondino e Madame Zorà. L'appuntamento di “Arte Varia” porta sul palco uno spettacolo magico e suggestivo per tutta la famiglia: il Fantastico Show di Beppe Brondino e Madame Zorà. Un viaggio tra illusioni spettacolari, comicità e atmosfere sognanti, dove nulla è come sembra. Biglietti: intero 10, ridotto 8 euro, gratuito over 65