Carenza di pannoloni: Pinerolo si organizza per distribuire gli esuberi

Le consegne di pannoloni bloccate in Piemonte hanno creato problemi in diversi territori. Pinerolo punta alla redistribuzione degli esuberi per affrontare l’emergenza.

“In questi giorni alcuni cittadini mi hanno contattata per mettere a disposizione presidi per l’assorbenza non più utilizzabili dalle loro famiglie, ma ancora perfettamente idonei, affinché possano essere destinati a chi oggi incontra difficoltà nell'approvvigionamento – spiega l’assessora alle Politiche sociali comunale Lara Pezzano –. Grazie alla disponibilità della Croce Verde di Pinerolo, che ha accolto con grande sensibilità questa iniziativa, sarà possibile far arrivare questi presidi alle persone più fragili”.

Da oggi, lunedì 20 luglio, fino al 15 settembre, si potranno consegnare, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18, pannoloni in esubero o inutilizzati alla Croce verde di via Saluzzo 68.

Qui saranno raccolti per essere distribuiti alle persone con difficoltà di approvvigionamento. Chi avesse necessità deve contattare l’associazione allo 0121 321988, negli stessi orari, per verificare la disponibilità dei dispositivi.