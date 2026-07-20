Vol.To porta la progettazione sociale in aula. Al via la nuova Master Class per il Terzo Settore

È in programma dal 19 settembre al 24 ottobre 2026 la nuova edizione della Master Class di progettazione sociale promossa da Vol.To ETS – Volontariato Torino. Il percorso prevede 22 ore di formazione in presenza presso la sede di via Giolitti 21 a Torino ed è rivolto a chi opera nel Terzo Settore e vuole rafforzare le proprie competenze nella gestione e nella rendicontazione dei progetti, nella collaborazione con gli enti pubblici, nella progettazione europea e nella misurazione dell’impatto sociale.

La Master Class nasce da un patrimonio di conoscenze che Vol.To ha sviluppato e consolidato negli anni, partecipando direttamente a progettualità territoriali ed europee e accompagnando gli Enti del Terzo Settore lungo l'intero ciclo di vita dei progetti. I numeri relativi ai progetti finanziati/gestiti nel 2025 rappresentano la fotografia più recente di questa esperienza: 9 progetti locali, 5 progetti europei, 3 incarichi da enti pubblici e 32 progetti di Servizio Civile Universale. I sostenitori sono vari: Città di Torino, Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Camera di commercio di Torino ed altri soggetti pubblici e privati.

I progetti di Servizio Civile hanno coinvolto enti attivi in ambiti molto diversi, dalla cultura alla tutela dell'ambiente, dall'educazione allo sport, fino all'assistenza sociale, alla salute e alla protezione degli animali. Tra le realtà coinvolte figurano il Museo Egizio, la Fondazione Torino Musei, il MAcA - Museo A come Ambiente, ISEF Torino, Orti Generali, Legambiente Torino, Vivi gli Animali, Difesa dei Fanciulli, la Croce di Collegno e gli Asili Notturni Umberto I e tantissime altre.

A chi si rivolge la Master Class

La Master Class propone un percorso intensivo e pratico per affrontare con maggiore consapevolezza tutte le fasi della progettazione sociale. Leggere un bando, individuare bisogni e obiettivi, costruire partenariati, definire attività e budget, gestire le risorse, rispettare gli adempimenti amministrativi e fiscali e valutare i risultati richiede infatti competenze specifiche, strumenti operativi e una visione d’insieme.

Il corso si rivolge a volontari, operatori, amministratori e responsabili di progetto degli Enti del Terzo Settore che possiedono già una prima esperienza, oltre a chi ha partecipato al percorso Project Café di Vol.To. L’obiettivo è consolidare le competenze necessarie per seguire un progetto dall’ideazione alla gestione, fino alla rendicontazione e alla valutazione dell’impatto.

5 moduli per seguire tutte le fasi di un progetto

La Master Class ha una durata complessiva di 22 ore, distribuite in 5 giornate formative. Il primo modulo, “I progetti: gestirli e rendicontarli”, avrà una durata di 4 ore e sarà dedicato agli strumenti necessari per governare le attività, monitorare l’impiego delle risorse e predisporre una rendicontazione corretta e trasparente. Una gestione efficace consente di trasformare le risorse disponibili in risultati verificabili e di rafforzare la credibilità dell’organizzazione nei confronti di finanziatori e stakeholder.

Il modulo di 4 ore dedicato ai “Rapporti collaborativi tra ETS ed enti pubblici” approfondirà le modalità attraverso cui Terzo Settore e Pubblica Amministrazione possono costruire interventi condivisi, unendo risorse, competenze e conoscenza dei bisogni del territorio. Saranno affrontati i principi della collaborazione, della sussidiarietà e della partecipazione attiva delle comunità.

Con “Progettazione e gestione ordinaria degli ETS”, anch’esso della durata di 4 ore, l’attenzione si sposterà sugli aspetti contabili, fiscali e giuslavoristici. Elementi fondamentali per predisporre budget sostenibili, prevenire rischi e garantire che le attività siano realizzate nel rispetto delle norme che regolano il Terzo Settore.

La novità del 2026: la progettazione europea

Una delle principali novità della nuova edizione è il modulo di 4 ore dedicato all’orientamento alla progettazione europea. Durante l’incontro saranno analizzati i principali programmi dell’Unione europea, gli aspetti da valutare prima di presentare una candidatura e le metodologie utili per redigere una proposta efficace. Il modulo comprenderà inoltre una simulazione guidata delle diverse fasi di costruzione di un progetto europeo.

L’esperienza maturata da Vol.To in questo ambito comprende la partecipazione a progetti internazionali, la gestione di mobilità europee per conto di CSVnet e il supporto fornito ad altri Centri di Servizio sui temi della progettazione europea e delle opportunità di mobilità giovanile.

Come misurare l’impatto sociale dei progetti

Il percorso si concluderà con il modulo di 6 ore “Misurare e valutare l’impatto dei progetti”. Misurare l’impatto significa comprendere quali cambiamenti siano stati realmente prodotti dalle attività, andando oltre il semplice conteggio delle iniziative realizzate o delle persone coinvolte. La valutazione permette di migliorare la progettazione futura, utilizzare in modo più efficace le risorse e restituire a finanziatori, istituzioni e comunità il valore sociale generato.

Il calendario delle lezioni

Le lezioni si svolgeranno in presenza presso la sede di Vol.To, in via Giolitti 21 a Torino, nelle seguenti date:

sabato 19 settembre 2026, dalle 9.30 alle 13.30;

sabato 26 settembre 2026, dalle 9.30 alle 13.30;

sabato 10 ottobre 2026, dalle 9.30 alle 13.30;

sabato 17 ottobre 2026, dalle 9.30 alle 13.30;

sabato 24 ottobre 2026, dalle 9.00 alle 16.30.

La formazione alternerà approfondimenti teorici, analisi di casi, esercitazioni e momenti di confronto tra partecipanti e docenti.