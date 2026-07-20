Weekend a tutto volume con l’ennesimo rave party al parco

Nuovo fine settimana, nuovo rave abusivo. Tanto per cambiare al parco Calabria. A denunciare quanto accaduto è il vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla, attraverso un post sui social. Cuzzilla ha documentato le condizioni dell'area all'alba, al termine della festa non autorizzata.

Musica e disagi

Secondo quanto raccontato, durante la notte tra sabato e domenica decine di residenti sarebbero stati costretti a convivere con musica ad alto volume e disagi, senza che le numerose segnalazioni abbiano portato a un intervento in grado di interrompere l'evento.

"Una città fuori controllo", attacca il vicepresidente, sottolineando come i mezzi di soccorso abbiano raggiunto l'area soltanto nella mattinata successiva, quando ormai il rave si era concluso.

“Serve prevenire”

Le immagini diffuse mostrano rifiuti e segni del passaggio dei partecipanti, una situazione che, secondo Cuzzilla, dimostrerebbe la necessità di puntare sulla prevenzione piuttosto che intervenire quando i danni sono già stati causati.

"I residenti di Lucento meritano rispetto – afferma –. Non è accettabile che ogni fine settimana debbano convivere con rumore, degrado e situazioni che mettono a rischio la sicurezza. Governare significa prevenire".