Come diventare un compagno di squadra migliore nei giochi multiplayer

La tendenza sta andando nella direzione sbagliata. Eppure, i giocatori che riescono a scalare costantemente le classifiche non sono necessariamente quelli con la mira migliore o con le meccaniche più spettacolari. Sono quelli che riescono a far giocare meglio chiunque abbiano accanto.

Essere un buon compagno di squadra rappresenta un vero vantaggio competitivo. Ed è anche una delle abilità che quasi nessuno allena in modo consapevole.

Questa guida analizza le abitudini, la mentalità e le competenze che distinguono i migliori compagni di squadra da quelli che vengono silenziati dopo appena trenta secondi di partita.

Cosa significa davvero essere un buon compagno di squadra nel 2025

Molti giocatori pensano che essere un buon teammate significhi semplicemente "non essere tossici". In realtà, questo è solo il punto di partenza.

Un vero compagno di squadra unisce competenza tecnica e spirito collaborativo: comunicazione chiara, affidabilità, umiltà e decisioni costantemente orientate al bene del team, anche quando comportano un sacrificio personale.

Le ricerche sul gioco cooperativo dimostrano che collaborare aumenta significativamente la fiducia tra i giocatori. E questa fiducia si traduce direttamente in una migliore coordinazione, decisioni più rapide e un numero maggiore di vittorie.

Immaginate due squadre con lo stesso livello di abilità. Una comunica, si adatta e si supporta a vicenda. L'altra è composta da cinque giocatori che pensano solo alla propria partita. Il risultato, nella maggior parte dei casi, non sarà nemmeno equilibrato.

La comunicazione che fa davvero vincere le partite

Parlare molto e comunicare bene sono due cose completamente diverse.

Gli studi condotti sui team professionistici di League of Legends hanno evidenziato che una comunicazione strutturata e focalizzata sugli obiettivi è direttamente collegata a percentuali di vittoria più elevate. Non conta parlare di più, ma parlare meglio.

La differenza dipende da alcune semplici abitudini.

Per prima cosa, bisogna essere specifici. Dire "Due in B main, uno a poca vita" è infinitamente più utile di un generico "Sono laggiù".

In secondo luogo, è importante distinguere ciò che si è visto da ciò che si è soltanto sentito. "Passi in A main" comunica un'informazione diversa rispetto a "Due giocatori in A main". Questa differenza può cambiare completamente la risposta della squadra.

Infine, c'è un aspetto spesso sottovalutato: sapere quando smettere di parlare. Durante le situazioni decisive, il rumore di fondo diventa un nemico. Fornire solo le informazioni essenziali, come "Ultimo visto CT, bomba a metà", permette al compagno rimasto in vita di concentrarsi senza distrazioni.

Anche la comunicazione prima del round è fondamentale. Un semplice "giochiamo default" oppure "cerchiamo le pick" offre a tutti un piano comune. Senza un'indicazione iniziale, ogni giocatore partirà con un'idea diversa.

La disciplina del ruolo: l'abilità di cui nessuno parla

Ogni gioco competitivo prevede ruoli ben definiti.

Valorant propone Controller, Sentinel, Initiator e Duelist. League of Legends divide la squadra in cinque posizioni specifiche. Persino i battle royale sviluppano ruoli informali legati all'esplorazione, al comando della squadra o alla gestione delle risorse.

La tentazione è sempre la stessa: abbandonare il proprio ruolo per inseguire un'azione spettacolare.

Un Sentinel che spinge aggressivamente invece di controllare il flank. Un Support che continua a farmare invece di preparare la visione prima del Drago. Una Lifeline in Apex che entra nello scontro anziché posizionarsi per effettuare le rianimazioni.

Avere disciplina significa svolgere il lavoro meno appariscente, ma più utile alla vittoria.

Le ricerche sulla cognizione di squadra negli esports dimostrano che, quando ogni giocatore comprende il proprio ruolo e il modo in cui si integra con quello degli altri, le squadre sviluppano strategie condivise molto più rapidamente, anche tra perfetti sconosciuti.

Nessuno celebra il supporto che ha protetto perfettamente il proprio carry. Eppure, spesso è proprio quella protezione ad aver deciso il combattimento.

L'adattabilità conta più dell'ostinazione

Il meta cambia. I compagni di squadra sono sempre diversi. Anche gli avversari modificano il proprio approccio durante la partita.

I giocatori troppo rigidi finiscono inevitabilmente per restare indietro.

Essere adattabili significa leggere la situazione e modificare il proprio stile di gioco. Se in Valorant la squadra non dispone di fumogene, forse scegliere un terzo Duelist non è la soluzione migliore. Se in League of Legends il percorso nella giungla non funziona perché la bot lane è in difficoltà, conviene cambiare percorso per proteggerla.

Lo stesso principio vale per le composizioni.

Le tier list di agenti e campioni esistono per un motivo. Non perché una scelta sia sempre superiore alle altre, ma perché la sinergia tra i personaggi conta molto più della forza del singolo.

Una squadra con abilità complementari batterà spesso una formazione composta dai cinque personaggi teoricamente migliori ma privi di sinergia.

Anche la flessibilità mentale ha un ruolo importante. I giocatori capaci di adattarsi sotto pressione ottengono risultati migliori rispetto a chi continua ostinatamente a ripetere ciò che aveva funzionato nella partita precedente.

Il tilt è un problema dell'intera squadra

Il tilt non penalizza soltanto chi lo prova. Si diffonde rapidamente a tutto il team.

Le ricerche dimostrano che la tossicità proveniente dai propri compagni ha un effetto negativo persistente sulle prestazioni. Curiosamente, perfino i giocatori più esperti, capaci di ignorare gli insulti degli avversari, risultano vulnerabili quando la negatività arriva dalla propria squadra.

La conclusione è semplice: il controllo delle emozioni è una competenza collettiva, non soltanto individuale.

Dopo un brutto round è importante azzerare tutto, fare un respiro e sostituire le accuse con osservazioni costruttive.

Dire "Abbiamo esagerato con quel peek, nel prossimo round giochiamo per i trade" produce risultati completamente diversi rispetto a "Perché hai peekato?".

Alcuni allenatori professionisti inseriscono perfino brevi momenti di confronto emotivo durante gli allenamenti, con rapide riflessioni tra una partita e l'altra o chiudendo ogni sessione con una nota positiva.

Non si tratta di semplici competenze relazionali, ma di vere abilità che migliorano le prestazioni.

Il game sense è anche una qualità del compagno di squadra

Un buon game sense non riguarda soltanto il proprio posizionamento.

Significa contribuire continuamente alla consapevolezza collettiva della squadra.

In League of Legends pianificare gli obiettivi con 90-120 secondi di anticipo, controllare la visione, gestire le ondate di minion e coordinare le rotazioni aumenta sensibilmente le probabilità di successo.

Negli sparatutto, monitorare le posizioni degli avversari, l'utilizzo delle abilità e il numero dei giocatori rimasti mantiene tutta la squadra costantemente informata.

I migliori teammate non si limitano ad avere un buon game sense: lo condividono continuamente.

Un semplice "Jett ha usato il dash" oppure "Drago tra 40 secondi" richiede pochissimo sforzo ma offre informazioni preziose a tutti.

Anche analizzare le proprie abitudini è importante.

Gli strumenti messi a disposizione da Battlelog permettono di rivedere le statistiche delle partite e individuare problemi ricorrenti, come morti in isolamento, scarsa partecipazione agli obiettivi o tempistiche sbagliate nei trade, aspetti difficili da percepire durante la partita ma evidenti osservando i dati.

Dare feedback senza accusare

Esiste un'enorme differenza tra dire:

"Nel prossimo round teniamo gli angoli invece di uscire insieme."

e dire:

"Hai buttato via il round."

La prima frase costruisce fiducia. La seconda la distrugge.

Gli studi sul comportamento sociale nei giochi online dimostrano che le interazioni positive rafforzano rapidamente la fiducia reciproca, mentre gli atteggiamenti aggressivi riducono la collaborazione e alimentano ulteriore tossicità.

Nella pratica significa correggere la giocata, non il giocatore.

Concentrarsi su ciò che bisogna fare da quel momento in avanti, invece di soffermarsi sugli errori appena commessi.

Le critiche più approfondite dovrebbero essere affrontate soltanto al termine della partita, mai durante un momento di tensione.

Il gioco altruista fa vincere più di quanto si pensi

Gli psicologi dello sport parlano spesso dei cosiddetti "creatori di chimica": quei giocatori che mettono il risultato della squadra davanti alle statistiche personali, valorizzano i gesti altruisti dei compagni e cercano ogni giorno piccoli modi per aiutare il gruppo.

Nel gaming, giocare in modo altruista significa sacrificarsi per conquistare un obiettivo importante, utilizzare le proprie abilità per creare occasioni ai compagni invece di conservarle per le giocate individuali, cedere risorse al carry oppure fornire cure e armature a chi ne ha maggiore bisogno.

Queste azioni raramente finiscono negli highlights.

Ma incidono direttamente sulle probabilità di vittoria.

Inizia da una sola abitudine

Nessuno diventa un compagno di squadra perfetto da un giorno all'altro.

Quasi tutti, però, possono scegliere una sola abitudine tra quelle descritte e iniziare ad allenarla fin da oggi.

Potrebbe essere migliorare le call. Oppure trattenersi dopo un brutto round invece di scrivere qualcosa di cui ci si pentirà. Oppure ancora analizzare le proprie statistiche al termine di una sessione per capire se si sta davvero svolgendo il proprio ruolo o se si stanno semplicemente inseguendo le eliminazioni.

I giocatori che riescono a salire di livello non sono sempre quelli con il talento meccanico più elevato.

Sono quelli che riescono a rendere migliore la propria squadra ogni volta che entrano in partita.

Ed è una capacità che chiunque può sviluppare.















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